بيكيه يعلق على إطلاق جماهير برشلونة صافرات استهجان ضد عثمان ديمبلي

علق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على صافرات الاستهجان من جماهير النادي ضد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، في مباراة النادي الكتالوني أمام نابولي على ملعب كامب نو.

واستضاف برشلونة منافسه نابولي على كامب نو في مباريات خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، في أول مباراة للنادي الكتالوني منذ سنوات طويلة في الدوري الأوروبي، وقد انتهت المواجهة بالتعادل 1/1.

الكامب نو يصفر على ديمبلي pic.twitter.com/3PzCinmZjf — FCB World (@forcabarca_ar) February 17, 2022

وأطلق عدد من جماهير برشلونة صافرات الاستهجان على ديمبلي؛ بسبب رفضه الرحيل عن الفريق في يناير، ورفضه تجديد عقده، ما يعني رحيله مجانا الصيف المقبل.

وعلق بيكيه على صافرات الاستهجان قائلا: ”لم تعجبنا الصافرات على عثمان ديمبلي، أتفهم غضب الجماهير، لكن بإمكانهم فعل ذلك بعد المباراة، أثناء المباراة نحن نتشتت“.

وأضاف: ”لا أعلم كيف ستؤثر صافرات الاستهجان على ديمبلي، الجمهور له الأحقية ليفعل ما يريد، مع العلم أن الصافرات ضد الفريق لا يكون الأمر جيدا، الصافرات تشتت الانتباه“.

🎥— صافرات استهجان من جماهير برشلونة للاعبهم عثمان ديمبلي لحظة دخوله

pic.twitter.com/t3ZwLTFhCR — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 17, 2022

وعن نتيجة التعادل قال بيكيه: ”رأيي أنه كان يجب أن يتم احتساب تسلل على فيكتور أوسيمين قبل هدف نابولي“.

وأضاف: ”عندما تريد الكرة ستدخل الشباك ستدخل، صحيح بعض المباريات نجد صعوبة في تحويل الفرص إلى أهداف، اليوم قدمنا مباراة جيدة أمام فريق مثل نابولي، الأسوأ هي النتيجة“.

وتابع: ”في الواقع كان من الممكن أن نفوز بأعلى من 3 أهداف، وصلنا كثيرًا لمرماهم.. علينا التفكير في مباراة الإياب، العزيمة والشدة هي المفتاح، لا يهم الخصم ولا يهم أين نلعب. الضغط بعد التأخر في النتيجة اليوم كان رائعا، اليوم أسوأ شيء هو النتيجة، يبقى كل شيء واردا في الإياب“.

وأتم: ”الأحاسيس جيدة، النتيجة ليست كذلك، كانت مباراة رائعة أمام خصم صعب، وصلوا مرة واحدة وسجلوا، لقد ضيعنا عدة فرص“.

مباراة برشلونة ونابولي: الجماهير تستقبل ديمبلي بصيحات استهجان في عودته لكامب نو (فيديو) https://t.co/wgH8mmLMcE pic.twitter.com/DFw730qdII — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2022

أرقام فيران توريس

في سياق متصل، قالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات إن فيران توريس تمكن من التسجيل أو الصناعة في 4 من آخر 5 مباريات لعبها مع برشلونة.

وأضافت أنه سجل هدفا في شباك أتلتيك بيلباو، وصنع أمام ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد، في حين لم يسجل أو يصنع أمام إسبانيول، وسجل أمام نابولي.

بينما قالت شبكة ”أوبتا“ إن فيران توريس هو اللاعب رقم 50 الذي يتمكن من التسجيل في أول ظهور أوروبي له مع برشلونة.

وأضافت أن توريس سجل أول هدف في مسيرته من ركلة جزاء، خلال 146 مباراة لعبها بكل المسابقات.