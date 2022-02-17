مباراة برشلونة ونابولي: الجماهير تستقبل ديمبلي بصيحات استهجان في عودته لكامب نو (فيديو)

عاد عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة للعب في ”كامب نو“ بعد رفض تجديد عقده والموافقة على رحيله من النادي، لكن الجماهير استقبلته بصافرات استهجان شديدة عند مشاركته في الشوط الثاني أمام نابولي في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي.

وبعد خوض بضع دقائق في الشوط الثاني في مباراة الديربي ضد إسبانيول في الليغا يوم الأحد الماضي، قرر تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني منحه فرصة في الظهور الأول لبرشلونة في الدوري الأوروبي.

ودخل ديمبلي الملعب في الدقيقة 65 ليحل محل آداما تراوري وتلقى صافرات استهجان من جزء كبير من المدرجات، إذ قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن جماهير برشلونة لم تغفر للمهاجم الفرنسي رفضه تجديد عقده مع النادي برشلونة وعدم قبوله لأحد المقترحات المختلفة التي تلقاها برشلونة من أجل الرحيل في يناير/كانون الثاني الماضي.

الكامب نو يصفر على ديمبلي pic.twitter.com/3PzCinmZjf — FCB World (@forcabarca_ar) February 17, 2022

🎥— صافرات استهجان من جماهير برشلونة للاعبهم عثمان ديمبلي لحظة دخوله

pic.twitter.com/t3ZwLTFhCR — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 17, 2022

وسعى توتنهام هوتسبير حتى اللحظة الأخيرة لضم ديمبلي، لكن الدولي الفرنسي رفض الرحيل وقرر الاستمرار لنهاية عقده الحالي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقبل مباراة نابولي، لعب ديمبلي المباراة الأخيرة في كامب نو يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد إلتشي حيث نجح برشلونة في الفوز بالمباراة 3-2 وسجل ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة 16.

وكان تشافي قد طالب الجماهير بعدم الهتاف ضد الجناح الفرنسي بعدما قوبل بصيحات استهجان مع عودته إلى تشكيلة الفريق دون أن يشارك خلال الفوز على أتلتيكو مدريد في الليغا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وطلب برشلونة من اللاعب الفرنسي الرحيل قبل انتهاء انتقالات يناير/ كانون الثاني لكن ديمبلي (24 عاما) لم ينجح في العثور على ناد جديد وسيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017 لكنه أخفق في ترك بصمة مع النادي الإسباني الذي دفع 105 ملايين يورو (119.11 مليون دولار) للحصول على خدماته وسجل 31 هدفا فقط في 129 مباراة.