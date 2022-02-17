خافيير تيباس: ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي وهالاند

يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن ريال مدريد سيتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وقال تيباس، في حديث مع وكالة ”يوروبا بريس“ الإسبانية، اليوم الخميس، ونقلتها شبكة ”ESPN“ إنه يثق في أن مبابي سيلعب في الدوري الإسباني الموسم المقبل، ربما إلى جانب هالاند.

بيلد: ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي https://t.co/E1T1DxY5j6 pic.twitter.com/lrV1fhIQKc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وقال تيباس: ”ريال مدريد سيضم مبابي وهالاند، بينما الآخران (برشلونة ويوفنتوس) يعانيان ماليا بشدة.. انتقال مبابي نبأ سار للدوري الإسباني، سيكون بمثابة البهجة في الليغا.. إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث في البطولة“.

وأشار تيباس إلى أن ثقته في انتقال مبابي لريال مدريد الصيف المقبل ليست مبنية على علمه بوجود صفقة، لكن موقف اللاعب في الأشهر القليلة الماضية من عقده يشير إلى أنه قرر الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان.

وتابع تيباس: ”ليس لدي معلومات بخصوص مبابي.. لكنني رأيت حالات قليلة للاعبين الذين لديهم ستة أشهر متبقية في عقودهم ولم يجددوا تلك العقود، ثم واصلوا مسيرتهم مع أنديتهم“.

من سينجح في التعاقد مع السفاح؟!🧐🤔 لعب #إيرلينج_هالاند في #الدوري_الألماني منذ إنضمامه:

57 مباراة وسجل 56 منذ انضمامه لـ #دورتموند 🤯#إرم_سبورت pic.twitter.com/AGtWVijQm4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وقد رفضت إدارة ناديه عرضا من ريال مدريد بقيمة 200 مليون يورو الصيف الماضي.

وفي يناير الماضي، ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع مبابي، وقالت: ”تم الاتفاق على كل شيء، مبابي سوف يصل في الصيف المقبل كلاعب حر وسيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي“.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: ”مبابي سيحصد 25 مليون يورو في السنة، بعد احتساب الضرائب، كل شيء تم بين الطرفين“.

👉 56'

⚽ 59'

⚽ 70'

⚽ 79' يا لها من انطلاقة لإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند 🔥#beINBundesliga #BVB pic.twitter.com/ilY1sw6kQi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2020

وسيتخلص ريال مدريد من غاريث بيل ومارسيلو وإيسكو، وقد يضاف إليهم لوكا يوفيتش، وهو ما يعني أن ريال مدريد يستطيع توفير رواتبهم في صفقات أخرى، خاصة مبابي وهالاند.

وبالنسبة لهالاند فقد انتقل إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو من ريد بول سالزبورغ، وينتهي عقده في سيغنال إيدونا بارك في يونيو 2024.

لكن سبق أن تردد أن عقد هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، مع دورتموند يشمل بندا يتيح للاعب الرحيل الصيف المقبل، مقابل 75 مليون يورو.