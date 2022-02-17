ريال مدريد يسعى للحفاظ على فارق النقاط مع إشبيلية في الدوري الإسباني

يتقدم ريال مدريد على إشبيلية بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل آخر ثلاثة أشهر بالموسم، لكن فريق العاصمة يمر بفترة تراجع في المستوى في مرحلة حرجة بصراع اللقب.

وحقق ريال مدريد فوزا واحدا في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات، وتشمل الخسارة في اللحظات الأخيرة 0/1 من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ليمنح إشبيلية الأمل في التتويج بلقبه الأول بالدوري الإسباني منذ 1946.

تقرير: بيريز غاضب من أنشيلوتي ويستهدف التعاقد مع بوكيتينو https://t.co/pIZ5KSevr3 pic.twitter.com/YuqiQE7mFU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

ويحل إشبيلية ضيفا على إسبانيول، يوم الأحد، عقب فوزه 2/0 على إلتشي، بينما يسعى ريال للتعافي على أرضه أمام ألافيس، بعد غد السبت، عقب تعادل بدون أهداف مع فياريال.

وتعرض مدرب ريال كارلو أنشيلوتي لانتقادات لاذعة عقب الخسارة في باريس، إذ فشل فريقه في تسديد أي كرة على المرمى، واحتاج إلى تألق الحارس تيبو كورتوا للحفاظ على التعادل.

وشارك المهاجم كريم بنزيما أمام سان جيرمان عقب الغياب عن آخر ثلاث مباريات للإصابة، وبدا باهتا بجانب المهاجم الصاعد فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، بفارق أربع نقاط عن إشبيلية و11 نقطة عن ريال بيتيس.

ماركا: ناصر الخليفي وليوناردو ضغطا على الحكام بين شوطي مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد https://t.co/sT7237mvUu pic.twitter.com/5xkybLzXb7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

ويحتل برشلونة المركز الرابع ولديه 39 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي تعرض لخسارة صادمة بملعبه 0/1 من ليفانتي المتذيل الذي حقق انتصاره الثاني في الموسم.

وبعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يعتقد أن أنشيلوتي هو المدرب المثالي لقيادة مشروع الميرنغي المستقبلي.

وأوضحت أن بيريز تعاقد مع أنشيلوتي كحل طارئ بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، دون أن يكون المرشح الأوفر حظًا، بينما كان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، هو الخيار الأول، ومن بعده أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب توتنهام.

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.. حديث فكاهي بين بنزيما ومبابي قبل انطلاق المباراة (فيديو) https://t.co/nx8D1RQJGW pic.twitter.com/C34twl6ZNL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2022

ووفقا للصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز لم يعد يرى أن أنشيلوتي هو الخيار الأفضل للبقاء مدربا لريال مدريد؛ في ظل المستويات التي يقدمها الفريق تحت قيادته.

وقالت ”سبورت“: ”رغم تصدر ترتيب الليغا، إلا أن الأداء في تراجع كبير، وهو ما ظهر جليًا في أول احتكاك حقيقي أمام باريس سان جيرمان“.