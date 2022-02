تقرير: التعاقد مع ليونيل ميسي أوقف محاولة باريس سان جيرمان ضم أنسو فاتي

ذكرت صحيفة ”ذا ناشيونال“ أن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان، أوقف محاولة الفريق الفرنسي ضم الشاب أنسو فاتي نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة باريس سان جيرمان كانت تضع أنسو فاتي كبديل للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده الصيف القادم، وكان على وشك الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي الذي عرض مبلغا قيمته 200 مليون يورو لضمه.

Ansu Fati when he realized he can't do Cristiano Ronaldo's siu celebration in a Messi shirtpic.twitter.com/IwPlGgrQvG

— UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) January 12, 2022