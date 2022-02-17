تقرير: التعاقد مع ليونيل ميسي أوقف محاولة باريس سان جيرمان ضم أنسو فاتي

ذكرت صحيفة ”ذا ناشيونال“ أن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان، أوقف محاولة الفريق الفرنسي ضم الشاب أنسو فاتي نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة باريس سان جيرمان كانت تضع أنسو فاتي كبديل للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده الصيف القادم، وكان على وشك الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي الذي عرض مبلغا قيمته 200 مليون يورو لضمه.

Ansu Fati when he realized he can't do Cristiano Ronaldo's siu celebration in a Messi shirtpic.twitter.com/IwPlGgrQvG — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) January 12, 2022

وكانت إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لعرض مبلغ مالي يفوق 150 مليون يورو؛ لإقناع برشلونة للتخلي عن نجمه فاتي البالغ من العمر 19 عاما في ظل الأزمة الاقتصادية التي كان يعيشها الفريق الإسباني، وأدت لفشله في التجديد لنجمه وأسطورته ليونيل ميسي.

وبعد التعاقد مع ميسي في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع برشلونة تراجع اهتمام باريس سان جيرمان بأنسو فاتي بسبب المطالب الكبيرة للنجم الأرجنتيني الذي كان لا يرغب في قدوم زميله السابق.

وأكدت الصحيفة، أن فاتي كان مستعدا لحمل حقائبه والانتقال لباريس، لكن بسبب مطالب ميسي قررت إدارة باريس سان جيرمان التراجع عن التعاقد مع النجم الإسباني الشاب.

The legacy continues. 18-year-old Ansu Fati is Barcelona's new No. 10 after Leo Messi's departure ⭐ (via @FCBarcelona)pic.twitter.com/9EfzLYphl0 — B/R Football (@brfootball) September 1, 2021

وبحسب الصحيفة، لم يتقبل ميسي أن يعوضه أنسو فاتي في برشلونة، حيث حمل بعده الرقم 10 ولذلك ضغط من أجل عدم التعاقد معه.

وجدد برشلونة عقد فاتي في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وكان قد غير وكيل أعماله ليكلف الوكيل البرتغالي الشهير خورخي مينديز والذي يمثل أيضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس التقليدي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويغيب أنسو فاتي حاليا عن برشلونة بسبب الإصابة، وبحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن اللاعب يكثف جهوده للتعافي ويستهدف المشاركة في لقاء كلاسيكو إياب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد المقرر يوم 20 آذار / مارس القادم في سانتياغو برنابيو، أو مواجهة إشبيلية في الكامب نو، يوم 3 نيسان / أبريل القادم.

وشارك فاتي مع برشلونة الموسم الحالي في 10 مباريات بواقع 455 دقيقة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا، وكذلك شارك فاتي في 10 مباريات فقط مع برشلونة الموسم الماضي بواقع 596 دقيقة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع نابولي على ملعب كامب نو في وقت لاحق اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.