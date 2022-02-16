ترتيب الدوري الإسباني: ليفانتي يكرس عقدته أمام أتلتيكو مدريد ويبقيه للمركز الخامس

كرس فريق ليفانتي عقدته أمام أتلتيكو مدريد مضيفه، في لقاءاتهما الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدف دون ردٍ، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21 للمسابقة.

وارتدى ”غونزالو ميليرو“ ثوب البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليفانتي الوحيد عند الدقيقة 54.

وواصل أتلتيكو عجزه عن تحقيق أي فوز على ليفانتي للمباراة الرابعة على التوالي ببطولة الدوري، حيث يرجع آخر انتصار له على منافسه إلى 23 يونيو 2020.

وخلال اللقاءات الأربعة الأخيرة التي جرت بين الفريقين حقق ليفانتي انتصارين على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) الذي استضاف اللقاء، فيما تعادلا في مباراتين.

وارتفع رصيد ليفانتي، الذي حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 14 نقطة، لكنه بقي قابعًا في مؤخرة الترتيب بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان.

وفي المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 39 نقطة، ليبقى في المركز الخامس، ويهدر فرصة التقدم، ولو بصورة مؤقتة للمركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: