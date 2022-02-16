موقف أوباميانغ من المشاركة في مباراة برشلونة ضد نابولي

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الأربعاء، إن المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ مستعد بنسبة 100% للعب أمام نابولي الإيطالي، في دور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وانتقل مهاجم الغابون إلى برشلونة في صفقة مجانية الشهر الماضي، بعد فسخ عقده مع آرسنال الإنجليزي.

وقال تشافي للصحفيين، قبل استضافة نابولي على استاد كامب نو: ”إنه في حالة جيدة ويتدرب جيدا. إنه جاهز بنسبة 100 في المئة. إنه لاعب يمكنه صنع الفارق، ويعمل بشكل جيد في المساحات، ويقوم بانطلاقات جيدة في منطقة الجزاء.

”قدم عروضا جيدة جدا في السنوات الأخيرة. أنا سعيد جدا معه، فهو يعمل بشكل إيجابي في مجموعتنا، وهو محترف للغاية“.

ونفى المدرب الإسباني التكهنات حول عدم الاستعانة بعثمان ديمبلي في المباريات التي تقام على أرضه، بعد أن قوبل اللاعب الفرنسي الدولي بصيحات استهجان عندما عاد للتشكيلة خلال الفوز على أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني على استاد كامب نو.

وأوضح تشافي: ”مشاركة ديمبلي لن تعتمد على ما إذا كنا نلعب على أرضنا أو خارجها. لقد لعب جيدا ضد إسبانيول.

”سيلعب وفقا لما نبحث عنه، وبالطبع سيكون لاعبا مهما حتى نهاية الموسم، لقد ساعدنا كثيرا. إنه مجرد لاعب في الفريق وسنقوم بالاتصال به عندما نحتاجه“.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا، وقال تشابي إن طموح النادي هو العودة على الفور إلى مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة.

وقال تشافي: ”نرغب في أن نكون في دوري أبطال أوروبا، لكننا لم ننفذ المهمة، لذا علينا اللعب في الدوري الأوروبي.

”في نهاية المطاف الدوري الأوروبي هو طريق العودة إلى دوري أبطال أوروبا إذا فزت به. وهذا دافع إضافي لنا“.

وأضاف: ”بالطبع لن يكون من السهل الفوز باللقب. الدوري الأوروبي بطولة رائعة. إنها ليست الأفضل، لكن الأبطال في السنوات القليلة الماضية كانوا رائعين. فياريال وإشبيلية من الفرق الجيدة“.