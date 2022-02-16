تشافي: 100 يوم لي مع برشلونة بمثابة 100 عام.. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نابولي، مساء الخميس، على ملعبه ”كامب نو“ في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

كما تطرق تشافي للحديث عن وجوده كمدرب للبارسا منذ 100 يوم.

المدرب الإسباني تولى قيادة برشلونة منذ 100 يوم خلفًا للمقال رونالد كومان، وخرج من بطولة السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة نابولي في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”لقد مر 100 يوم ولكن كانوا بمثابة 100 عام، بعد الإصابات والظروف الصعبة التي واجهتنا“.

وأضاف: ”خلال تلك الفترة، لم أتوقع تلك المواقف التي تعرضت لها، من الإصابات وفيروس كورونا، والجنون في سوق الانتقالات“.

وشدد: ”هدفنا الأبرز هو أن يعود برشلونة إلى المكان الذي يستحقه، وجميعنا نحاول من أجل ذلك، النادي يحاول المساعدة دائمًا وجميع اللاعبين يقاتلون“.

وأردف: ”هدفنا الآن هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سواء بالفوز بالدوري الأوروبي والذي هو هدفنا أيضًا، أو احتلال المراكز المؤهلة من خلال الدوري الإسباني“.

وأشار: ”الدوري الأوروبي بطولة جيدة، هناك العديد من الفرق القوية، ومواجهة نابولي ستكون مثل مواجهات دوري أبطال أوروبا“.

وأبرز: ”لا يمكنني أن أقول بأننا مرشحون للقب.. نابولي منافس قوي ويتقدم في الدوري الإيطالي.. ربما يكون أصعب منافس في الدوري الأوروبي، خاصة وأن لديهم خبرة كبيرة في هذه البطولة، لكننا سنحاول التغلب عليهم“.

وخرج النادي الكتالوني من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع حصاد صعب، هدفان في 6 مباريات و9 في شباكه والمركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم.