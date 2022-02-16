سبورت: ريال مدريد يدرس إبعاد أنشيلوتي عن قيادة الفريق في الصيف المقبل

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفكر في إبعاد كارلو أنشيلوتي من قيادة ”الميرنغي“ في الموسم الجديد، خاصة بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق في مواجهته، أمس الثلاثاء، ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وعاد كارلو أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد العام الماضي، ولمدة 3 سنوات، بعد بضعة أيام من استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، وهذه المرة الثانية التي يتولى فيها أنشيلوتي تدريب الفريق الملكي بعد فترة أولى بين عامي 2013 و2015.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عبر مراسلها لويس ميغيل سانز، إن ”بيريز يفكر في إبعاد أنشيلوتي في الصيف المقبل، هناك غضب في مدريد بسبب مستوى الفريق ضد باريس سان جيرمان“.

وأضاف التقرير: ”يعتقدون في ريال مدريد بأن أسلوب أنشيلوتي غير متجدد وسيراهنون على التغيير“.

وعن المرشحين لخلافته، قالت الصحيفة: ”الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب باريس سان جيرمان، هو المفضل لدي بيريز إذا رحل عن ناديه الحالي، في ظل تقارير عديدة أشارت إلى حدوث هذا الأمر“.

#RealMadrid ⚪ 🚨 Florentino medita echar a Ancelotti en verano 🔁 Desde el club creen que sus métodos ya no funcionan y apostarían por un cambio ✍️ Ll. Miguelsanz https://t.co/39gkagdsHS — Diario SPORT (@sport) February 16, 2022

وأردف التقرير: ”أحد المدربين المفضلين أيضا هو الألماني يورغن كلوب، لكن صعب أن يغادر نادي ليفربول في الصيف المقبل“.

وتلقى ريال مدريد خسارة مخيبة للآمال أمام باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ”حديقة الأمراء“، مساء أمس.

وسجل هدف المباراة الوحيد كيليان مبابي في الدقيقة 94.

ووضع سان جيرمان قدما في ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس/ آذار المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ريال مدريد سدد 3 كرات فقط ضد باريس سان جيرمان، وهي أقل إحصائية للفريق في مباراة بدوري الأبطال منذ موسم (2003-2004).

وأضافت الشبكة: ”كما واجه ريال مدريد 21 تسديدة، وهو أكبر فارق سلبي (-18) بين محاولاته والتسديدات على مرماه في مباراة بدوري الأبطال“.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة، إن فريقه واجه صعوبة في بناء الهجمات من الخلف، موضحا أن ذلك بسبب ضغط لاعبي سان جيرمان المستمر؛ فإن الكرات نادرا ما كانت تصل للمهاجمين.

وأشار إلى أن المواجهة في ثمن النهائي هي ”مباراة من 180“ دقيقة، وأن باريس سان جيرمان تفوق في الـ90 دقيقة الأولى، وعلى ريال مدريد أن يتحسن ويتفوق في الـ90 دقيقة القادمة.