أراوخو مدافع برشلونة يعتذر عن تصرف مسيء أمام إسبانيول

اعتذر رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة، عن ”تصرف مسيء“ في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة نادي إسبانيول، مساء أمس الأحد، بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قائلا إن التوتر في المباراة تسبب في هذه الواقعة.

وبدا أن أراوخو يوجه إشارة مسيئة لنيكو ميلامد لاعب وسط إسبانيول في أثناء مغادرته الملعب في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وأظهرت لقطات أراوخو البالغ عمره 22 عاما، والذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة، وهو يصرخ في ميلامد ويشير له بيده ملمحا إلى أن إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد صعوده هذا الموسم.

والتقطت الكاميرات أراوخو وهو يصيح بجملة ”إلى الدرجة الثانية.. إلى الدرجة الثانية“.

وكان إسبانيول هبط الموسم قبل الماضي للدرجة الثانية، قبل عودته مطلع الموسم الحالي.

وقال أراوخو على تويتر عقب المباراة ”أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها، كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم.

”أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث“.

وقال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إنه لم يشاهد الواقعة لكنه اعتذر عن تصرف أراوخو.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن تشافي، قوله ”علينا احترام المنافس وجماهيره والحكم.

”علينا دائما التحلي بالاحترام، لكن التوتر قد يجعل ذلك صعبا في بعض الأحيان“.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

ويستضيف فريق المدرب تشافي منافسه نابولي في الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل.

وسجل لبرشلونة بيدري في الدقيقة الثانية، ولوك دي يونغ في الدقيقة الـ96، بينما سجل لإسبانيول سيرجي داردير في الدقيقة الـ40، وراؤول دي توماس في الدقيقة الـ64.

ولم يخسر برشلونة ديربي كتالونيا في الدوري أمام إسبانيول منذ يناير 2007 بقيادة فرانك ريكارد.