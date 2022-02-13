ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقتنص تعادلا قاتلا من إسبانيول ويعود للمركز الرابع

أحرز البديل لوك دي يونغ هدفا بضربة رأس في الدقيقة 96 ليقتنص التعادل لبرشلونة 2-2 مع مضيفه إسبانيول غريمه في المدينة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن برشلونة سيواجه مباراة سهلة عندما تقدم بعد مرور دقيقتين عن طريق بيدري الذي حول تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.

واقترب كل من فيران توريس وتراوري من التسجيل لصالح برشلونة قبل أن يدرك سيرجي داردر التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد لعبة جيدة من راؤول دي توماس.

ورد داردر الهدية بتمريرة إلى دي توماس ليسجل الهدف الثاني الذي بدا أنه سيمنح إسبانيول النقاط الثلاث.

واشتعلت الأمور في الدقائق الأخيرة وطُرد كل من جيرار بيكي ونيكو ميلامد بعد تنافسهما على كرة مشتركة قبل أن يأتي هدف دي يونغ المتأخر بالتعادل.

وطُرد لاعب من كل فريق في الدقائق الأخيرة، وبدا إسبانيول في طريقه لتحقيق أول فوز في الدوري على برشلونة منذ 16 عاما قبل أن يحول دي يونغ تمريرة آداما تراوري العرضية إلى الشباك.

وبهذه النتيجة عاد فريق المدرب تشابي هرنانديز إلى المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متساويا في رصيد 39 نقطة مع أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: