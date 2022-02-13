آس: غاريث بيل قد يعوض غياب كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

ألقت صحيفة ”آس“ الإسبانية، الضوء على عودة الويلزي غاريث بيل للمشاركة مع ريال مدريد في مواجهة نظيره فياريال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”لا سيراميكا“ في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

وعاد بيل بعد غياب عن الفريق خلال الفترة الأخيرة دام لـ168 يومًا وبالتحديد منذ المباراة الأخيرة ضد ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.

وأوضحت ”آس“ في تقريرها أن، ”كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يسعى لإعادة اكتشاف غاريث بيل قبل مباراة باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، ويهدف للمشاركة بشكل أساسي حال لم يصل كريم بنزيما بشكل لائق للمباراة المرتقبة“.

وأشارت ”بيل عاد بعد غياب 168 يوما وشارك في مركز المهاجم وقدم مستوى جيدا“.

بينما أوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أنه ”من خلال فرصة أمس، قد يربح غاريث بيل مقعدا أساسيا في لقاء باريس سان جيرمان، وقد يكون بيل صفقة جيدة لريال مدريد حتى نهاية الموسم“.

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وعقب المباراة، قال أنشيلوتي عن إمكانية تواجد بيل أساسيا ضد سان جيرمان ”لا أعرف، سننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، آمل أن يعود الجميع، لقد أتيحت له فرصة وقد نجح في ذلك، لقد كان خطيرا وصنع فرصا للتسجيل، لقد أبلى بلاء حسنا“.

من المرجح أن ينتظر أنشيلوتي حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن لياقة بنزيما، حيث يسافر ريال مدريد إلى فرنسا، يوم الاثنين، لكن من المتوقع أن يكون بيل في التشكيلة.

وتعرض كريم بنزيما لإصابة في مباراة إلتشي قبل أسبوعين تقريبا، وغاب عن آخر مباراتين ضد أتلتيك بيلباو وغرناطة، وفي كلتا المباراتين، لم يقدم ريال مدريد الأداء المنتظر منه على الصعيد الهجومي.

وعقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ظل الميرنغي في صدارة الدوري الإسباني بـ54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إشبيلية صاحب الوصافة.

بينما فياريال حافظ على مقعدة في المركز الخامس بـ36 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن خاض البارسا مباراتين أقل.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا غاليا على باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، على ملعب ”حديقة الأمراء“، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن بعده يواجه ريال مدريد الفريق الفرنسي، مساء الأربعاء الموافق الـ9 من مارس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16.