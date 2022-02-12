رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويتمسك بالصدارة
تاريخ النشر: 12 فبراير 2022 17:18 GMT
تاريخ التحديث: 12 فبراير 2022 17:55 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويتمسك بالصدارة

تعادل ريال مدريد مع نظيره فياريال سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل ريال مدريد مع نظيره فياريال سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”لاسيراميكا“، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما رفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

وطالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 13، بعد تلقيه ضربة من ألبيول لاعب فياريال، لكن تقنية الفيديو لم تشر لخطأ، وتم استكمال اللعب.

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وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدة من ألبرتو مورينو لاعب فياريال في الدقيقة 38.

وكاد أن يستقبل ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 77 بخطأ مشترك بين مارسيلو وتيبو كورتوا في إحدى الكرات، لولا أن الحارس البلجيكي أبعد الكرة عن مرماه.

وتصدت العارضة لتسديدة من لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 92، لتحرم الميرنغي من النقاط الثلاث.

وواجه ريال مدريد منافسه فياريال بمسابقة الدوري الإسباني حتى الآن 44 مرة، فاز في 24 مباراة، وخسر فقط في أربعة، وتعادل الفريقان في 16 مواجهة.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 87 هدفاً بشباك فياريال، بينما الأخير هز شباك المرينغي 43 مرة، ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 13 هدفاً.

يذكر أن ريال مدريد لم يخسر أمام فياريال في الدوري الإسباني منذ الدور الثاني من موسم 2017 / 2018، حيث لعب الفريقان طوال تلك الفترة 8 مرات، فاز الريال في ثلاث، وتعادل في خمس أخرى.

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