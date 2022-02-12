هل يكرر فلورنتينو بيريز خطأ رونالدينيو مع إيرلينغ هالاند؟

يعتبر ريال مدريد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الرئيس للفريق في صيف 2022، حيث يعمل بقوة لجلبه في صفقة انتقال حرة بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي ويتابع وضعه بشكل دائم تحسبا لأية مفاجآت وخاصة ضغط الإدارة القطرية على اللاعب لتجديد عقده لمدة قصيرة.

وكذلك إدارة ريال مدريد تتابع أيضا المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وتضعه ضمن خططها، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن الفريق الإسباني يطلب من اللاعب البقاء مع بروسيا دورتموند حتى صيف 2023 وبعدها القدوم للعاصمة الإسبانية.

سبورت: برشلونة سيقدم كل شيء ممكن للتعاقد مع هالاند https://t.co/HgNTS014Eo pic.twitter.com/flFWN8SqbS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، فإنه في حال كانت الأخبار حقيقية بشأن طلب إدارة ريال مدريد من هالاند البقاء مع بروسيا دورتموند فسيرتكب فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي خطأ كبيرا يذكره بفقدان البرازيلي رونالدينيو في 2003 لصالح منافسه برشلونة.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد خطف الإنجليزي ديفيد بيكهام من برشلونة صيف 2003 والذي كان وعدا انتخابيا لخوان لابورتا في سعيه لرئاسة برشلونة وطلب من البرازيلي رونالدينيو البقاء مع باريس سان جيرمان لغاية صيف 2004 للتعاقد معه وكانت هناك مفاوضات بين الطرفين لقدومه للفريق الملكي صيف 2003.

واستغل خوان لابورتا هذا الوضع ودخل بقوة لتعويض خسارة بيكهام وتعاقد مع رونالدينيو الذي غيّر موازين القوى وقاد برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2006، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني.

ديلي ستار: ريال مدريد ينسحب من صفقة إيرلينغ هالاند https://t.co/fmGbdLzO4n pic.twitter.com/1PiKrWroCp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

وأكد ”ديفنسا سنترال“ أن ترك هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، دون توقيع عقد معه لغاية صيف 2023 يفسح المجال أمام مانشستر سيتي وكبار الدوري الإنجليزي، كما يمنح برشلونة وقتا إضافيا للتنافس على الصفقة.

ويعيش برشلونة أزمة اقتصادية حاليا تجعل التعاقد مع هالاند صيف 2022 مهمة صعبة بالنظر للقيمة المالية المطلوبة بين الشرط الجزائي وراتبه وعمولات وكلاء أعماله، لكن بحسب الموقع فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة في طريقه لحل جزء كبير من الأزمة المالية وقد يكون في وضع مالي جيد صيف 2023 لإقناع هالاند بالانتقال إلى كامب نو.

تقرير: بنزيما يهدد ريال مدريد بالرحيل حال استقدام هالاند https://t.co/tJrw19GPWT pic.twitter.com/udqQyuYpI4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

وطالب ”ديفنسا سنترال“ فلورنتينو بيريز بعدم تكرار خطأ البرازيلي رونالدينيو والعمل على التعاقد مع هالاند وحسم الصفقة في صيف 2022 بدل الانتظار لغاية صيف 2023.

يشار إلى أن هالاند سجل 80 هدفا وصنع 21 في 79 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.