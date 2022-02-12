رياضة

سبورت: فينيسيوس يوقف مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد
تاريخ النشر: 12 فبراير 2022 10:06 GMT
تاريخ التحديث: 12 فبراير 2022 10:50 GMT

سبورت: فينيسيوس يوقف مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد

فينيسيوس سجل الموسم الحالي 15 هدفًا وصنع 10 في 31 مباراة مع ريال مدريد وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في المواسم الثلاثة الأولى كما قدم 10 تمريرات حاسمة الموسم الحالي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أوقف مفاوضات تجديد عقده مع الميرنغي.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، مع ريال مدريد، في يونيو 2024، وتردد أن ريال مدريد يريد تجديد عقد اللاعب الشاب، بعد تألقه اللافت الموسم الحالي.

وسجل فينيسيوس الموسم الحالي 15 هدفًا، وصنع 10 في 31 مباراة مع ريال مدريد، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في المواسم الثلاثة الأولى، كما قدم 10 تمريرات حاسمة الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن فينيسيوس يعتقد أن ريال مدريد يجب أن يضعه بالقرب من كيليان مبابي، من حيث الراتب، وذلك بعد تقارير عن اتفاق الميرنغي مع مبابي على انضمامه للفريق، الصيف المقبل، مقابل راتب صافٍ يبلغ 30 مليون يورو سنويًا.

وسارع ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس بعد انفجاره، الموسم الحالي، وبدأ إجراء محادثات مع فيديريكو بينا، ممثل اللاعب لتمديد العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق لن يكون بالسهولة التي توقعها ريال مدريد، بعدما أوقف فينيسيوس المفاوضات بعدما تقدم الميرنغي بعرض للتعاقد مع مبابي.

وقالت ”سبورت“ إنه بالإضافة إلى مكافأة توقيع تتراوح بين 60 و80 مليون يورو، سيحصل مبابي على 30 مليون يورو كراتبٍ صافٍ كل موسم، وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن عرض التجديد لفينيسيوس جونيور.

ويحصل فينيسيوس  على راتبٍ صافٍ يبلغ 3.2 مليون سنويًا، وهو أحد أقل اللاعبين أجرًا في تشكيلة ريال مدريد، ورغم أن إدارة الميرنغي مستعدة لمضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات، ليصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا، إلا أن فينيسيوس يدرك أنه أحد قادة ريال مدريد في الوقت الحالي وبالتالي يرى أنه يجب على النادي وضعه بالقرب من سلم رواتب مبابي، بحسب ”سبورت“.

وانتقل فينيسيوس جونيور من فلامنغو البرازيلي إلى ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل 45 مليون يورو، وتردد أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على اللاعب الشاب، الصيف المقبل، في صفقة تبادلية تشمل مبابي، لكن إدارة ريال مدريد رفضت.

ومن المتوقع أن يقود فينيسيوس ريال مدريد، اليوم السبت، أمام فياريال على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، وهي آخر مباراة للميرنغي قبل أن يحل ضيفًا على باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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