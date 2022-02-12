سبورت: فينيسيوس يوقف مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أوقف مفاوضات تجديد عقده مع الميرنغي.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، مع ريال مدريد، في يونيو 2024، وتردد أن ريال مدريد يريد تجديد عقد اللاعب الشاب، بعد تألقه اللافت الموسم الحالي.

فينيسيوس جونيور يتفادى دعس شعار ريال مدريد ❤️#ريال_مدريد #ريال_مَدريد_فالنسياً pic.twitter.com/saMzfV7aGZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وسجل فينيسيوس الموسم الحالي 15 هدفًا، وصنع 10 في 31 مباراة مع ريال مدريد، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في المواسم الثلاثة الأولى، كما قدم 10 تمريرات حاسمة الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن فينيسيوس يعتقد أن ريال مدريد يجب أن يضعه بالقرب من كيليان مبابي، من حيث الراتب، وذلك بعد تقارير عن اتفاق الميرنغي مع مبابي على انضمامه للفريق، الصيف المقبل، مقابل راتب صافٍ يبلغ 30 مليون يورو سنويًا.

وسارع ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس بعد انفجاره، الموسم الحالي، وبدأ إجراء محادثات مع فيديريكو بينا، ممثل اللاعب لتمديد العقد.

بيلد: ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي https://t.co/E1T1DxY5j6 pic.twitter.com/lrV1fhIQKc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق لن يكون بالسهولة التي توقعها ريال مدريد، بعدما أوقف فينيسيوس المفاوضات بعدما تقدم الميرنغي بعرض للتعاقد مع مبابي.

وقالت ”سبورت“ إنه بالإضافة إلى مكافأة توقيع تتراوح بين 60 و80 مليون يورو، سيحصل مبابي على 30 مليون يورو كراتبٍ صافٍ كل موسم، وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن عرض التجديد لفينيسيوس جونيور.

ويحصل فينيسيوس على راتبٍ صافٍ يبلغ 3.2 مليون سنويًا، وهو أحد أقل اللاعبين أجرًا في تشكيلة ريال مدريد، ورغم أن إدارة الميرنغي مستعدة لمضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات، ليصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا، إلا أن فينيسيوس يدرك أنه أحد قادة ريال مدريد في الوقت الحالي وبالتالي يرى أنه يجب على النادي وضعه بالقرب من سلم رواتب مبابي، بحسب ”سبورت“.

✴️✴️ ملخص وأهداف مباراة #ريال_مَدريد_فالنسياً الرائعة وتألق كريم بنزيما و فينيسيوس جونيور 🔥#ريال_مدريد_فالينسيا pic.twitter.com/E67zoI8m2O — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وانتقل فينيسيوس جونيور من فلامنغو البرازيلي إلى ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل 45 مليون يورو، وتردد أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على اللاعب الشاب، الصيف المقبل، في صفقة تبادلية تشمل مبابي، لكن إدارة ريال مدريد رفضت.

ومن المتوقع أن يقود فينيسيوس ريال مدريد، اليوم السبت، أمام فياريال على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، وهي آخر مباراة للميرنغي قبل أن يحل ضيفًا على باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.