أنشيلوتي: ريال مدريد لن يتعجل عودة كريم بنزيما

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن النادي لن يتعجل عودة كبير هدافيه كريم بنزيما من إصابة عضلية، وبالتالي سيغيب المهاجم عن مواجهة فياريال مطلع الأسبوع بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل اللاعب الفرنسي 17 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم مع ريال المتصدر، لكنه لم يلعب منذ إصابته في التعادل 2/2 مع إلتشي الشهر الماضي.

🔴 هدف فينيسيوس جونيور الرائع في شباك برشلونة بعد تمريرة سحرية وافتكاك ممتاز من بنزيما .#ريال_مدريد_برشلونه #ريال_مدريد #برشلونه_ريال_مدريد #برشلونة pic.twitter.com/dHMJ7wvqLi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وسيحل فريق المدرب أنشيلوتي ضيفا على فياريال، يوم السبت، ويتفوق بست نقاط على إشبيلية الثاني، بينما سيبقى بنزيمة في مدريد لمواصلة برنامج إعادة التأهيل استعدادا لمباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، أمام باريس سان جيرمان.

وقال أنشيلوتي: ”أولا وقبل كل شيء صحة اللاعب تأتي في المقام الأول. إذا لعب بنزيمة ضد باريس سان جيرمان فسيكون ذلك بسبب عدم وجود مخاطر. سنقيم حالته. ما زال أمامنا أربعة أيام“.

وأضاف: ”نشعر بالتفاؤل إزاء حالته، لكننا لن نقرر أي شيء قبل يوم الأحد أو الإثنين“.

لكن غاريث بيل سيكون لائقا لخوض مباراة فياريال.

ولم يلعب الدولي الويلزي أي مباراة منذ المشاركة مع بلاده في الفترة الدولية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن أنشيلوتي قال إنه قد يشارك أمام فياريال بقيادة أوناي إيمري.

وأضاف: ”يبدو أنه جاهز للعب. عندما أدفع به في المباريات أثق أنه سيفعل المطلوب منه. ربما يقول بعض الناس لماذا لا أستخدمه كثيرا وأنا أفهم ذلك، لكنه يبدو جاهزا. في آخر 15 يوما أو نحو ذلك كان يبدو في كامل التركيز والجاهزية“.

وسيغيب المدافع فيرلاند مندي أيضا، لكن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سيعود بعد الإيقاف.

مئوية أنشيلوتي

وسيحقق أنشيلوتي رقما مميزًا خلال مباراة ريال مدريد وفياريال، إذ ذكرت ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن أنشيلوتي قاد ريال مدريد في 99 مباراة في الدوري الإسباني من إجمالي 153 مباراة للمدرب الإيطالي مع الميرنغي خلال فترتيه.

وخلال الـ99 مباراة حقق ريال مدريد مع أنشيلوتي الفوز 73 مرة، و13 تعادلا، و13 خسارة في الدوري الإسباني.

وسيصبح أنشيلوتي المدرب الثامن في تاريخ ريال مدريد، الذي يدير 100 مباراة للفريق في الليغا، وفي مجموع المباريات فهو السابع بأكبر عدد من المباريات.

ويأتي أنشيلوتي خلف جوزيه مورينيو (178 مباراة)، ولويس مولوني (180 مباراة)، وليو بينهاكر (197 مباراة)، وفيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة)، وزين الدين زيدان (263 مباراة)، وميغيل مونيوز (605 مباريات).