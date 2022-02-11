سيميوني: لست نادما على إجبار دانييل فاس على اللعب مصابا

قال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إنه ليس نادما على طريقة التعامل مع الوافد الجديد دانييل فاس بعد أن دفع لاعب الوسط لمواصلة اللعب رغم الإصابة ما تسبب في غيابه لفترة عن الملاعب.

وشارك لاعب منتخب الدنمارك، المنضم من فالنسيا في انتقالات الشهر الماضي، بديلا خلال خسارة حامل اللقب 4/2 من برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني الأسبوع الماضي.

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويرتقي إلى المركز الرابع https://t.co/pRqmYRt8gz pic.twitter.com/ds2fgTRoiI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

ففي الدقائق الأخيرة من المباراة سقط اللاعب بجوار الخط الجانبي للملعب وساعده المدرب في النهوض وطلب منه اللعب رغم تأثر فاس بالآلام بوضوح.

وتبين أن اللاعب أصيب بالتواء في الركبة من الدرجة الثانية وتكهنت وسائل إعلام محلية بغيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأبلغ المدرب الأرجنتيني مؤتمرا صحفيا قبل زيارة خيتافي في الدوري مطلع الأسبوع: ”هكذا أشاهد الإصابات طيلة حياتي ولا جديد“.

وأضاف: ”الاختلاف أنه في هذا الوقت كان مصابا وأتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن“.

وتابع سيميوني: ”اعتذرت له لأنه عادة حين يسقط لاعب لا يكون الأمر خطيرا ويمكنه الركض لاحقا، في هذه المرة كان الوضع مختلفا لكنني أتعامل بهذه الطريقة دائما“.

ويتأخر أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين خلف برشلونة الرابع في صراع المربع الذهبي وسيفتقد جهود المدافع خوسيه خيمنيز والمهاجم أنطوان غريزمان في مواجهة الجار المدريدي غدا السبت.

ويلعب أتلتيكو مدريد مع خيتافي يوم السبت ثم مع ليفانتي ثم أوساسونا قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

التجديد لنجل سيميوني

وأمس الخميس أعلن أتلتيكو مدريد توقيع عقد المهاجم الأرجنتيني جوليانو سيميوني نجل دييغو سيميوني حتى 2025.

وقال جوليانو: ”أنا سعيد للغاية لتمديد عقدي مع أتلتيكو مدريد وأتمنى رد كل الثقة التي وضعوها في“.

وأضاف: ”أتلتيكو مدريد بالنسبة لي بمثابة أسرة، نشعر بأننا جميعا متحدين وأننا الأفضل“.

وانضم جوليانو البالغ من العمر 19 عاما لأتلتيكو في 2019 ويشارك بشكل منتظم في تدريبات الفريق الأول وسجل هدفين مع الفريق الرديف في دوري القسم الثالث.

ولم يشارك جوليانو في مباريات رسمية مع الفريق الأول حتى الآن ولكنه لعب معه وديا في فترة الإعداد للموسم.