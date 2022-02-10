رياضة

سبورت: برشلونة سيقدم كل شيء ممكن للتعاقد مع هالاند
تاريخ النشر: 10 فبراير 2022 15:24 GMT
تاريخ التحديث: 10 فبراير 2022 15:40 GMT

سبورت: برشلونة سيقدم كل شيء ممكن للتعاقد مع هالاند

هالاند ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند في يونيو 2024.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن برشلونة سيفعل كل شيء ممكن للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“، إن إدارة برشلونة ستقوم بعمل ”كل شيء“ من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب، وقد أعدت بالفعل الإستراتيجية الاقتصادية للتعاقد معه.

وأوضحت أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند أخبر خوان لابورتا رئيس برشلونة أن موكله سيقرر في نهاية مارس أو بداية أبريل، وأنه سيفضل المشروع الرياضي الأكثر إقناعا.

وبذل برشلونة جهودًا جبارة في السوق الشتوي، والذي أسفر عن أربع صفقات هي: داني ألفيس، فيران توريس، أداما تراوري، وبيير إيميريك أوباميانغ.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن أحد شعارات إدارة برشلونة والجهاز الفني في يناير كان عدم القيام بأي عملية من شأنها أن تعرض السوق الصيفي للخطر، بحيث يكون برشلونة في وضع يسمح بالتوقيع مع هالاند.

لكن من الواضح أن الاستعداد لمواجهة مثل هذه العملية المهمة والمعقدة لا يقدم ضمانات بأنه يمكن أن يتم تنفيذها في نهاية المطاف، لكنه يضع برشلونة كواحد من الأندية التي تنوي التعاقد مع هالاند وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة، إن رحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، إلى جانب رحيل سيرجي روبرتو ولاعبين آخرين مثل ممفيس ديباي أو لوك دي يونغ، بالإضافة إلى الدخل الجديد من عقد الرعاية، يمكن أن توفر الكثير من القوة لبرشلونة للتعاقد مع هالاند.

وأكدت أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة يتبع شعار عدم إحضار أي لاعب لا يريده المدرب (تشافي)، وبهذا المعنى لم يمنح تشافي موافقته على محاولة التوقيع مع هالاند فحسب، بل تحدث شخصيًا مع خوان لابورتا حول مدى ملاءمته للفريق، وأخبر المدرب الرئيس أن النرويجي سيتناسب مع نظام لعبه، وسيعمل على ضخ جرعة كبيرة من الطاقة والقدرة التنافسية في الفريق.

ويحتفظ لابورتا رئيس برشلونة بعلاقة رائعة مع مينو رايولا وكيل هالاند، وتحدثا معا في أكثر من مناسبة حول الصفقة، وأفادت ”سبورت“ بأن رايولا أوضح للابورتا أن هالاند لن يختار العرض الأقوى ماليا فقط، بل يريد اللعب للنادي صاحب المشروع الرياضي الأكثر إقناعًا.

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