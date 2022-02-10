سبورت: برشلونة سيقدم كل شيء ممكن للتعاقد مع هالاند

أكدت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن برشلونة سيفعل كل شيء ممكن للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“، إن إدارة برشلونة ستقوم بعمل ”كل شيء“ من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب، وقد أعدت بالفعل الإستراتيجية الاقتصادية للتعاقد معه.

من سينجح في التعاقد مع السفاح؟!🧐🤔 لعب #إيرلينج_هالاند في #الدوري_الألماني منذ إنضمامه:

57 مباراة وسجل 56 منذ انضمامه لـ #دورتموند 🤯#إرم_سبورت pic.twitter.com/AGtWVijQm4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وأوضحت أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند أخبر خوان لابورتا رئيس برشلونة أن موكله سيقرر في نهاية مارس أو بداية أبريل، وأنه سيفضل المشروع الرياضي الأكثر إقناعا.

وبذل برشلونة جهودًا جبارة في السوق الشتوي، والذي أسفر عن أربع صفقات هي: داني ألفيس، فيران توريس، أداما تراوري، وبيير إيميريك أوباميانغ.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن أحد شعارات إدارة برشلونة والجهاز الفني في يناير كان عدم القيام بأي عملية من شأنها أن تعرض السوق الصيفي للخطر، بحيث يكون برشلونة في وضع يسمح بالتوقيع مع هالاند.

لكن من الواضح أن الاستعداد لمواجهة مثل هذه العملية المهمة والمعقدة لا يقدم ضمانات بأنه يمكن أن يتم تنفيذها في نهاية المطاف، لكنه يضع برشلونة كواحد من الأندية التي تنوي التعاقد مع هالاند وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة، إن رحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، إلى جانب رحيل سيرجي روبرتو ولاعبين آخرين مثل ممفيس ديباي أو لوك دي يونغ، بالإضافة إلى الدخل الجديد من عقد الرعاية، يمكن أن توفر الكثير من القوة لبرشلونة للتعاقد مع هالاند.

👉 56'

⚽ 59'

⚽ 70'

⚽ 79' يا لها من انطلاقة لإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند 🔥#beINBundesliga #BVB pic.twitter.com/ilY1sw6kQi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2020

وأكدت أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة يتبع شعار عدم إحضار أي لاعب لا يريده المدرب (تشافي)، وبهذا المعنى لم يمنح تشافي موافقته على محاولة التوقيع مع هالاند فحسب، بل تحدث شخصيًا مع خوان لابورتا حول مدى ملاءمته للفريق، وأخبر المدرب الرئيس أن النرويجي سيتناسب مع نظام لعبه، وسيعمل على ضخ جرعة كبيرة من الطاقة والقدرة التنافسية في الفريق.

ويحتفظ لابورتا رئيس برشلونة بعلاقة رائعة مع مينو رايولا وكيل هالاند، وتحدثا معا في أكثر من مناسبة حول الصفقة، وأفادت ”سبورت“ بأن رايولا أوضح للابورتا أن هالاند لن يختار العرض الأقوى ماليا فقط، بل يريد اللعب للنادي صاحب المشروع الرياضي الأكثر إقناعًا.