ساوثامبتون يعاقب كونتي على إشارته ويصعق توتنهام ويحول تأخره لانتصار (صورة)

عاقب لاعبو ساوثامبتون، مدرب فريق توتنهام أنطونيو كونتي بعد أن انفعل عليهم وأشار لهم بالجلوس، عقب هدف توتنهام الثاني.

كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1 في الدقيقة 70، ونجح الكوري سون في تسجيل الهدف الاني لتوتنهام، ما جهل أنطونيو كونتي يشير للاعبي ساوثامبتون بالصمت بعد الاحتجاجات الكثيرة منهم.

ولم يدم تقدم السبيرز طويلا، حتى رد لاعبو ساوثامبتون على كونتي وأحرزوا هدفين متتاليين ليخطفوا ثلاث نقاط غالية.

وعوض ساوثامبتون تأخره مرتين ليوجه ضربة قوية لآمال توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بفوزه 3-2 خارج ملعبه في مواجهة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ومنح هدف يان بدناريك العكسي في الدقيقة 18 التقدم لتوتنهام لكن الفريق الزائر سيطر على الشوط الأول واستحق التعادل عندما وضع أرماندو برويا الكرة في الشباك بعد خمس دقائق لاحقة.

وأعاد سون هيونج-مين التقدم لتوتنهام مع تبقي 20 دقيقة على النهاية بعد تمريرة من لوكاس مورا لكن ساوثامبتون رد بطريقة رائعة ليصعق أصحاب الأرض.

وعادل محمد اليونسي النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 79 من كرة عرضية أرسلها جيمس وارد-براوس الذي مرر كرة أخرى رائعة ليسجل تشي آدمز الهدف الثالث برأسه.

واعتقد البديل ستيفن برجفاين أنه منح نقطة لتوتنهام في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هدفه أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.

وبعد هزيمته الثانية على التوالي، يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف وست هام يونايتد رغم أنه تتبقى له ثلاث مباريات إضافية.