برشلونة يغير اسم ملعبه إلى "كامب نو سبوتيفاي" مقابل 280 مليون يورو في 3 مواسم

قالت محطة RAC 1 الإذاعية الكتالونية إن برشلونة وقع اتفاقية رعاية مع ”سبوتيفاي“ لمدة ثلاثة مواسم بقيمة 280 مليون يورو، ليصبح راعيا جديدا لقميص الفريق الموسم المقبل، كما أن استاد ”كامب نو“ سيتغير اسمه خلال هذه الفترة.

وقالت المحطة إن الاتفاقية التجارية تتضمن وضع اسم سبوتيفاي على قمصان فرق الرجال والسيدات في النادي الكتالوني، وأيضا على ظهر قمصان التدريب مع تغيير حقوق ملكية استاد كامب نو الذي سيصبح اسمه ”كامب نو سبوتيفاي“.

وتشير المحطة الإذاعية الكتالونية إلى أن شركة بث الموسيقى السويدية ستصبح الراعي الرئيس لبرشلونة، أي أن سبوتيفاي ستحل محل شركة ”راكوتن“ اليابانية على قميص برشلونة لفرق الرجال والسيدات.

بالإضافة إلى ذلك، ستحل هذه الشركة أيضًا محل ”بيكو“ على ظهر قمصان التدريب وسيتغير اسم استاد كامب نو للمرة الأولى في التاريخ.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. "كامب نو" يستعد لاستقبال الجماهير بسعة كاملة https://t.co/gQIXp8yURr pic.twitter.com/lYRCVEnO1Y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

وفي الواقع، كانت القيادة الإدارية لسبوتيفاي حاضرة في مقصورة كامب نو لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الأحد، وقد أدار دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي ومؤسسة الخدمة بنفسه المفاوضات مع برشلونة، إذ إنه مشجع كرة قدم رائع وتقدم العام الماضي بعرض لشراء آرسنال الإنجليزي.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس سبوتيفاي إيك منتصف العام الماضي إنه قدّم عرضا لشراء آرسنال الإنجليزي رفضته عائلة ستان كرونكي المالكة للنادي اللندني.

وحوّل برشلونة تأخره ليهزم أتلتيكو مدريد 4-2 في مباراة مثيرة في الليغا وأظهر فاعلية كبيرة أمام حامل اللقب بالتسجيل من أربع تسديدات فقط على المرمى خلال القمة.

وارتقى برشلونة بهذا الانتصار للمركز الرابع برصيد 38 نقطة من 22 مباراة متجاوزا أتلتيكو الذي يتأخر عنه بنقطتين في المركز الخامس.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة تسببت في عدم تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي العام الماضي ليرحل إلى باريس سان جيرمان، بينما ودع النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات في مفاجأة كبيرة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

كما أنه عانى كثيرا من أجل تسجيل صفقاته الجديدة بسبب سقف الرواتب الذي تحدده رابطة الليغا، لذلك يحاول خوان لابورتا رئيس النادي إيجاد وسيلة لتوفير السيولة المالية لإعادة النادي إلى سابق عهده بالمنافسة على جميع الألقاب.