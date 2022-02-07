موندو ديبورتيفو: برشلونة على وشك التجديد لرونالد أراوخو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن برشلونة على وشك التجديد للمدافع الشاب الأوروغواياني رونالد أراوخو.

وينتهي عقد أراوخو، البالغ من العمر 22 عاما، مع برشلونة في يونيو 2023، ويتردد أن أندية إنجليزية، وبالتحديد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة لريال مدريد، تسعى للتعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن مفاوضات التجديد في المرحلة النهائية، وأن الطرفين متفائلان على الرغم من استمرار المفاوضات بينهما، وأكدت أن برشلونة يريد إغلاق ملف التجديد لأراوخو في فبراير الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن برشلونة وأراوخو على وشك تجديد العقد بينهما، لكن الإدارة تواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق.

ويسعى برشلونة لتجديد عقد اللاعب في أقرب وقت، وفي حال فشل التوصل لاتفاق بين الطرفين فالأكيد أن إدارة برشلونة ستقرر بيع المدافع الشاب الصيف المقبل، لتجنب رحيله مجانا بعد نحو عام ونصف العام، وهو ما سيحدث، على الأرجح، مع الفرنسي عثمان ديمبلي.

وفشل برشلونة في إقناع ديمبلي بتجديد عقده في كامب نو، وفشل أيضا في بيع اللاعب في يناير الماضي، ما يعني أن الجناح الفرنسي سيغادر دون أي مقابل الصيف المقبل، رغم أنه انضم للنادي الكتالوني في صفقة مكلفة.

وكان تشافي هيرنانديز قد أكد أن تجديد عقد أراوخو أولوية بالنسبة له، وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا: ”رونالد أراوخو أحد أهم اللاعبين في المشروع الرياضي للنادي، وبالتأكيد هناك أولوية لتمديد عقده“.

وأضاف: ”نحن سعداء جدًا بما يقدمه أراوخو، إنه لاعب مهم جدًا ويقدم كل ما لديه للفريق، كما أنه محبوب في غرفة الملابس“.

وطلب تشافي من خوان لابورتا رئيس برشلونة سرعة حسم ملف تجديد أراوخو، لقطع الطريق على الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

وانتقل أراوخو إلى برشلونة صيف عام 2018 من بوسطن ريفر الأوروغواياني، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في أكتوبر 2020، ولعب أراوخو معه 64 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.

وكان برشلونة قد حقق فوزا مهما بنتيجة 4/2 على أتلتيكو مدريد أمس الأحد في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 38 نقطة من 22 مباراة، ليتقدم إلى المركز الرابع، في حين تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس.