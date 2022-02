رسميا.. بروسيا دورتموند يُكمل تعاقده مع نيكلاس سولي من بايرن ميونخ

أعلن بروسيا دورتموند، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدافع نيكلاس سولي لمدة أربعة أعوام، قادما من بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى بروسيا دورتموند في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj

