رسميا.. بروسيا دورتموند يُكمل تعاقده مع نيكلاس سولي من بايرن ميونخ

أعلن بروسيا دورتموند، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدافع نيكلاس سولي لمدة أربعة أعوام، قادما من بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى بروسيا دورتموند في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 7, 2022

وشارك نيكلاس سولي، الذي خاض 37 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، في 159 مباراة مع بايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق قادما من هوفنهايم في 2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند: ”يسعدنا التعاقد مع اللاعب الألماني الدولي نيكلاس سولي والاحتفاظ به لأربعة أعوام“.

وارتبط سولي بالانتقال للعديد من الأندية، بينها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبرشلونة، بعد رفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وسينتقل بروسيا دورتموند، الذي يتأخر بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الدوري بعد 21 مباراة، لمواجهة أونيون برلين، يوم الأحد المقبل، بينما يلعب بايرن مع بوخوم قبلها بيوم واحد.

تشيلسي يزاحم برشلونة على نيكلاس سولي https://t.co/zpjYK0Y6E0 pic.twitter.com/Pb9b5jch3V — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أشارت إلى نيكلاس سولي من مشجعي برشلونة، وقد انتشرت له صورة بقميص النادي الكتالوني خلال مباراة البلوغرانا ضد يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015 في برلين، وهي المباراة التي شهدت فوز برشلونة 3/1.

وانضم سولي من هوفنهایم إلى بايرن ميونخ صيف عام 2017 مقابل 20 مليون يورو، وشارك سولي الموسم الحالي في 26 مباراة مع النادي البافاري، ليصل إلى 159 مباراة، سجل فيها جميعا 6 أهداف وصنع 4.

ونال سولي مع بايرن ميونخ لقبا في دوري أبطال أوروبا و4 في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا ولقبا في كأس العالم للأندية ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس السوبر الألماني.

مستقبل ليفاندوفسكي ونوير ومولر

يرغب هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، في بقاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر مع بطل الدوري الألماني حتى الاعتزال.

وفي وقت سابق، قال هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ: ”سأكون سعيدًا إذا أنهى الثلاثي مانويل نوير، وروبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر، مسيرته مع بايرن ميونخ، وأعتقد أن هذا ما سيحدث“.

وأضاف هاينر: ”إنهم يدركون ما ينتظرهم في بايرن ميونخ، نحن أيضًا نعرف ما نمتلكه بوجود اللاعبين الثلاثة“.

وتنتهي عقود كل من: مانويل نوير، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، في يونيو 2023.