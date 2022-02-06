ترتيب الدوري الإسباني: أسينسيو يقود ريال مدريد للابتعاد بالصدارة

أحرز ماركو أسينسيو هدفا في نهاية الشوط الثاني ليمنح ريال مدريد النقاط الثلاث بعد أن قاده للفوز 1-صفر على ضيفه غرناطة الذي قدم أداء دفاعيا شبه مثالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وعثر أسينسيو على وسيلة لاختراق دفاع غرناطة بتسديدة رائعة من زاوية صعبة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

وبعد تعادل إشبيلية صاحب المركز الثاني بدون أهداف مع مضيفه أوساسونا أمس السبت وخسارة ريال بيتيس الثالث 2-صفر بملعبه أمام فياريال، عزز ريال مدريد تفوقه في الصدارة إلى ست نقاط.

وفي غياب أربعة من لاعبيه الأساسيين، هيمن ريال مدريد تماما على المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة تقترب من 74 في المئة وسدد عشر كرات داخل إطار المرمى مقابل ثلاث فقط لغرناطة.

وفي وقت سابق اليوم ضرب برشلونة بيد من حديد، بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 4-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهيمن برشلونة على اللقاء منذ البداية لكن باغته يانيك كاراسكو بافتتاح التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة الثامنة بالشوط الأول.

وأدرك جوردي ألبا التعادل سريعاً بعد دقيقتين بتسديدة مباشرة مذهلة بعد تمريرة داني ألفيس العرضية ثم وضع غابي برشلونة في المقدمة بضربة رأس بعد دقائق قليلة.

ووسع رونالد أراوخو الفارق قبل نهاية الشوط الأول من متابعة لضربة رأس جيرار بيكي المرتدة من العارضة.

وأضاف ألفيس الهدف الرابع بعد الاستراحة بتسديدة منخفضة قوية على حدود منطقة الجزاء.

ملخص عودة "برشلونة" إلى الزمن الجميل و إسعاد جماهير البلاوغرانا برباعية في مرمى "اتلتيكو مدريد" 📺🍿#BarçaAtleti 4-2 #LaLigaSantander pic.twitter.com/5l40YJwgca — LaLiga (@LaLigaArab) February 6, 2022

وأجرى دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أربعة تغييرات وقلص لويس سواريز الفارق بضربة رأس من مسافة قريبة.

وأفسد ألفيس أفضل أداء بالمباراة حين تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة عقب التحام مع كاراسكو بالدقيقة 69.

وارتقى برشلونة بهذا الانتصار للمركز الرابع برصيد 38 نقطة من 22 مباراة متجاوزاً أتلتيكو الذي يتأخر عنه بنقطتين في المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: