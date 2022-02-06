ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويرتقي إلى المركز الرابع

قلب برشلونة تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 4/2 على ضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد.

ووضع البلجيكي.. أتلتيكو مدريد في المقدمة بهدف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، بعد كرة عرضية من لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق.

ونجح جوردي ألبا في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، مستغلا كرة عرضية من داني ألفيس.

وعزز بابلو مارتن باييز (جافي)، تقدم برشلونة في الدقيقة 21 بضربة رأس بعد كرة عرضية لعبها الوافد الجديد آداما تراوري.

وواصل برشلونة تفوقه على أتلتيكو مدريد بعدما سجل المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو الهدف الثالث للنادي الكتالوني في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، على يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ووقع البرازيلي داني ألفيس رابع أهداف برشلونة في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق بهدف من توقيع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 58، بمساعدة خوسي ماريا خيمينيز.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 38 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، حيث حقق النادي الكتالوني الفوز العاشر، مقابل الخسارة 4 مرات، في حين تعادل 8 مرات.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، حيث فاز الفريق 10 مرات، وتعادل 6 مرات، وخسر 6 مرات.

وطرد الحكم خيسوس خيل مانزانو المدافع داني ألفيس من برشلونة في الدقيقة 69، بسبب الخشونة.

وهذا أول فوز لبرشلونة على أتلتيكو مدريد في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين في آخر 6 مواجهات في مختلف المسابقات، حيث فاز أتلتيكو مدريد 3 مرات، وتعادلا مرتين، قبل أن يفوز برشلونة اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع إسبانيول يوم الأحد المقبل في ديربي كتالونيا قبل أن يواجه البلوغرانا منافسه نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب.

ثم يلعب برشلونة مع فالنسيا على ملعب ميستايا في الليغا قبل أن يحل ضيفا على نابولي يوم 24 فبراير في الدوري الأوروبي، ثم يلعب مع أتلتيك بلباو في الليغا.



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