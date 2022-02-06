ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويرتقي إلى المركز الرابع

قلب برشلونة تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 4/2 على ضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد.
ووضع البلجيكي.. أتلتيكو مدريد في المقدمة بهدف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، بعد كرة عرضية من لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق.
🎥 هدفين في أقل من 10 دقايق 🤯🔥
بداية مُشتعلة بين #برشلونة و #اتلتيكو_مدريد في #الدوري_الاسباني #برشلونه_اتلتيكو_مدريد | #إرم_سبورت #LaLiga | #LaLigaSantander | #BarçaAtleti pic.twitter.com/UUHWSnJXWZ
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
ونجح جوردي ألبا في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، مستغلا كرة عرضية من داني ألفيس.
وعزز بابلو مارتن باييز (جافي)، تقدم برشلونة في الدقيقة 21 بضربة رأس بعد كرة عرضية لعبها الوافد الجديد آداما تراوري.
وواصل برشلونة تفوقه على أتلتيكو مدريد بعدما سجل المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو الهدف الثالث للنادي الكتالوني في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، على يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك.
🎥 رد فعل #تشافى بثاني أهداف #برشلونة في مباراة القمة 🔥🤯#إرم_سبورت | #برشلونه_اتلتيكو #BarçaAtleti | #LaLigaSantander | #LaLigapic.twitter.com/7ZMf12CC7I
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
ووقع البرازيلي داني ألفيس رابع أهداف برشلونة في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ونجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق بهدف من توقيع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 58، بمساعدة خوسي ماريا خيمينيز.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 38 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، حيث حقق النادي الكتالوني الفوز العاشر، مقابل الخسارة 4 مرات، في حين تعادل 8 مرات.
في المقابل جمدت الخسارة رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، حيث فاز الفريق 10 مرات، وتعادل 6 مرات، وخسر 6 مرات.
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
وطرد الحكم خيسوس خيل مانزانو المدافع داني ألفيس من برشلونة في الدقيقة 69، بسبب الخشونة.
وهذا أول فوز لبرشلونة على أتلتيكو مدريد في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين في آخر 6 مواجهات في مختلف المسابقات، حيث فاز أتلتيكو مدريد 3 مرات، وتعادلا مرتين، قبل أن يفوز برشلونة اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع إسبانيول يوم الأحد المقبل في ديربي كتالونيا قبل أن يواجه البلوغرانا منافسه نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب.
🎥 هدف لا يُمكن إهداره أبدًاااااااااااااااااا 🤯
تسديدة خطيرة من #تاليسكا ولكن للقائم قرار آخر 🧐🧐#النصر | #الطائي #النصر_الطائي #إرم_سبورتpic.twitter.com/FQtYF6Gh4F
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
ثم يلعب برشلونة مع فالنسيا على ملعب ميستايا في الليغا قبل أن يحل ضيفا على نابولي يوم 24 فبراير في الدوري الأوروبي، ثم يلعب مع أتلتيك بلباو في الليغا.
وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي: