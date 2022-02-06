هدفان في 10 دقائق خلال قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد (فيديو)

شهدت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد أحداثًا مثيرة مع بدايتها، وجاءت تلك الأحداث الساخنة بتسجيل هدفين خلال 10 دقائق.

وخلال المباراة التي تجمع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأحد على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني شهد اللقاء تسجيل هدفين في الدقائق العشر الأولى.

تقدم البلجيكي يانيك كاراسكو بالهدف الأول لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 8 من تسديدة أرضية فشل تير شتيغن حارس برشلونة في التصدي لها.

وجاء الرد سريعا من كتيبة تشافي بهدف التعادل سريعًا عن طريق تسديدة رائعة نفذها جوردي ألبا ببراعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يلتقي فريق برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

يحتل فريق برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، خلفاً لأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.