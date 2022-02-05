أنشيلوتي يؤكد غياب كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد ضد غرناطة

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن المهاجم كريم بنزيما سيغيب عن مواجهة غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد، بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقه.

واضطر مهاجم منتخب فرنسا بسبب الإصابة للخروج بشكل مبكر من مواجهة إلتشي الشهر الماضي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: ”إنه سيغيب، إنه يتدرب منذ عدة أيام لكنه لا يشعر بأنه على ما يرام بالشكل الكافي، لا نزال سننتظر يومين أو ثلاثة أيام، سيكون جاهزا للمباراة التالية (ضد فياريال)“.

وغاب بنزيما عن تشكيلة ريال عندما خسر 1-صفر أمام أتليتيك بلباو في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وقال أنشيلوتي: ”إنه هداف الدوري الإسباني وسجل الكثير من الأهداف هذا الموسم، أي فريق إذا كان يملك بنزيما وافتقده فإن غيابه سيكون مؤثرا وملحوظا“.

وأضاف: ”لكن لقد فزنا أيضا بمباريات بدونه، كما حدث أمام إنتر ميلان وريال سوسيداد وإلتشي. هو لاعب له بديل“.

وغاب البلجيكي إيدين هازارد عن الخسارة أمام بلباو أيضا.

وتابع أنشيلوتي: ”لم يحدث أي شيء على المستوى الشخصي أو البدني، إنه يتدرب وهو على ما يرام، لكن يجب اتخاذ قرارات فيما يتعلق بأفضل تشكيلة، إذا لم يلعب فهذا لأني اخترت لاعبا آخر“.

ويواجه أنشيلوتي أزمة في اختيار التشكيلة مع غياب أيضا الجناح الخطير فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

ويستضيف ريال منافسه غرناطة مع استئناف الدوري المحلي عقب توقف أسبوعين بسبب المباريات الدولية.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 50 نقطة من 22 مباراة وبفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

من جهة أخرى، يمكن لإشبيلية أن يقلص الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى نقطة في حال فوزه على أوساسونا، يوم السبت، قبل أن يلعب الملكي على أرضه أمام غرناطة الأحد.