مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. "كامب نو" يستعد لاستقبال الجماهير بسعة كاملة

يستضيف فريق برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، الذي سيكون قادراً على استيعاب الأعضاء والمشجعين بسعة كاملة، وفقاً للتدابير الجديدة التي أعلنتها حكومة إقليم كتالونيا فيما يتعلق بتواجد الجمهور في الملاعب الرياضية.

وفي ظل استقبال الجمهور بسعة كاملة، لم يعد من الضروري تقييد عدد التذاكر، وبالتالي ألغى النادي كافة الطلبات التي قدمها المشتركون لحضور مباراة الروخيبلانكو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وبهذه الطريقة، يتعين الوصول إلى الملعب ببطاقة التذاكر الموسمية لموسم 2021-22، وسيتمكن جميع حاملي التذاكر الموسمية، دون استثناء، من مشاهدة المباراة من مقاعدهم المعتادة.

أما بالنسبة للأعضاء الذين ليست لديهم تذاكر موسمية والمشجعين الآخرين، فيمكنهم شراء تذاكر هذه المباراة عبر الإنترنت. وكما أفاد برشلونة، فإن نظام (Seient Lliure) ”المقعد الفارغ“ الذي يسمح للمشتركين بتحرير مقاعدهم، لن يطبق هذا الموسم في أي مباراة ستقام على الكامب نو.

وعلى الرغم من حقيقة أن الملعب سيعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة، يوصي النادي الكتالوني بالوصول مبكراً بما يكفي لتجنب طوابير الانتظار، وتسهيل الوصول إلى المقاعد بدون تجمعات على البوابات، مشدداً على إلزامية ارتداء الكمامة داخل الملعب.

ويواجه برشلونة، صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، أتلتيكو، صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، الأحد، على كامب نو، في الجولة الـ23 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليغا).