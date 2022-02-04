الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى للتعويض وبرشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد

من جديد سيوجه ريال مدريد انتباهه إلى الحفاظ على موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد هزيمته المخيبة للآمال بنتيجة 0/1 أمام أتلتيك بلباو الليلة الماضية في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا وخروجه من المسابقة.

وسيلتقي فريق الصدارة مع ضيفه غرناطة الأحد المقبل مع استئناف مباريات البطولة، بعد توقف استمر أسبوعين بسبب تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

غاريث بيل يسخر من هازارد في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو (صورة) https://t.co/dHbV0PMiF9 pic.twitter.com/p7EHi8VQ28 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

وتعرض المدرب كارلو أنشيلوتي لانتقادات بعد الهزيمة أمام بلباو بسبب قراره بإشراك فينيسيوس جونيور ورودريغو اللذين لم يستريحا تقريبا بعد العودة من المهمة الدولية مع منتخب البرازيل في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقرر المدرب الإيطالي إشراك هذين اللاعبين الشابين بدلا من المهاجمين المخضرمين غاريث بيل وإدين هازارد اللذين حصلا على راحة إضافية لمدة أسبوعين لكنهما ظلا على مقاعد البدلاء رغم ذلك.

وبدا الإرهاق واضحا على ريال مدريد في بلباو وظهر جليا تأثير غياب نجم الهجوم الفرنسي كريمة بنزيما الذي يتعافى من إصابة في عضلات الساق على الأداء.

لماذا لا يصب إقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا لصالح برشلونة وأتلتيكو مدريد؟ https://t.co/dYBpiwU7RW pic.twitter.com/svxGxbDyRX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

ومرة أخرى يواجه أنشيلوتي مشكلات في اختيار التشكيلة بينما يغيب فينيسيوس عن مباراة الأحد بسبب الإيقاف في الوقت الذي يتم فيه التعامل بحذر مع إصابة بنزيما أملا في مشاركته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 15 فبراير شباط الجاري.

والمباراة الأبرز في هذه الجولة من الدوري الإسباني ستقام في ملعب كامب نو عندما يحل حامل اللقب أتلتيكو مدريد ضيفا على برشلونة في الوقت الذي يسعى فيه الفريقان لتصحيح المسار والتقدم نحو الصدارة بعد بداية دون التوقعات هذا الموسم.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الترتيب برصيد 50 نقطة من 22 مباراة متقدما بأربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 36 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على برشلونة الذي يليه ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وسيتوجه أتلتيكو مدريد إلى برشلونة دون مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المصاب.

وسيكون بوسع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إشراك لاعبيه الجديدين بيير إيمريك أوباميانغ وأداما تراوري القادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز.