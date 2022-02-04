لماذا لا يصب إقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا لصالح برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

أقصي ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو 1-0 وهو ما يعقد مهمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في التأهل للنسخة القادمة من كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام أيضا بالمملكة العربية السعودية بداية عام 2023.

ويشارك في كأس السوبر الإسباني الفائز بلقب كأس ملك إسبانيا ووصيفه، والفائز بلقب الدوري الإسباني وصاحب المركز الثاني، وكل هذه الشروط لا تنطبق حاليا على برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وكان تأهل ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا يمنح الفرصة لصاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، لكن إقصاءه يعقد مهمة الناديين الكبيرين.

ويحتاج الثنائي برشلونة وأتلتيكو مدريد للعودة في سباق الدوري الإسباني، حيث يبتعدان حاليا بفارق 15 و14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر و11 و10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني ولعبا لقاء أقل.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع فيما يحتل برشلونة المركز الخامس ويبحثان عن التقدم في الدوري الإسباني للتأهل لدوري أبطال أوروبا وسط منافسة قوية من عدة أندية، أبرزها ريال بيتيس الثالث وريال سوسيداد السادس.

أتلتيك بلباو يقهر ريال مدريد ويطيح به من كأس ملك إسبانيا https://t.co/VAhgLk5Adj pic.twitter.com/C7O22AtJN8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

ويعتبر غياب أتلتيكو مدريد وبرشلونة عن النسخة القادمة من كأس السوبر الإسباني بمثابة ضربة قوية للمسابقة والاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ لأن الفريقين يتمتعان بجماهيرية كبيرة خاصة في الشرق الأوسط ووجودهما رفقة ريال مدريد يعطي المسابقة أهمية أكبر.

وخلال النسختين اللتين احتضنتهما المملكة العربية السعودية حضرت الأندية الثلاثة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما تغير الفريق الرابع بين فالنسيا في نسخة 2020 وأتلتيك بلباو في نسخة 2022 و خلالهما توج ريال مدريد باللقب.

وبلغت أندية أتلتيك بلباو ورايو فاليكانو وفالنسيا وريال بيتيس نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتجرى قرعة نصف النهائي اليوم الجمعة، وعكس الأدوار السابقة يجرى نصف النهائي من لقاءين ذهابا وإيابا.

ونال ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني الشهر الماضي في السعودية بعدما تغلب 3/2 على منافسه برشلونة في الكلاسيكو في نصف النهائي، قبل أن يهزم أتلتيك بلباو 2/0 في المباراة النهائية.

وتشهد منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، يوم الأحد، مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، ويستضيف ريال مدريد منافسه غرناطة على ملعب سانتياغو برنابيو.