غاريث بيل يسخر من هازارد في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو (صورة)

لازال النجم الويلزي غاريث بيل يثير الجدل في ريال مدريد بغيابه عن الملاعب ومواقفه الغريبة، كانت آخرها خلال مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي عرفت تأهل أتلتيك بلباو لنصف النهائي بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 89 على ريال مدريد.

وتلاعب أليكس بيرينغور بناتشو مدافع ريال مدريد، قبل أن يسجل بطريقة رائعة على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا؛ ليصعد النادي الباسكي إلى نصف النهائي.

ورصدت كاميرات برنامج ”الشرينغيتو“ النجم الويلزي غاريث بيل يضحك في دكة البدلاء على زميله النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي لم يشركه الإيطالي كارلو أنشيلوتي رغم قيامه بالإحماء.

وقام إيدين هازارد بعمليات الإحماء، لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي قرر في الدقيقة 75 عدم إشراكه، وعاد لدكة البدلاء ليضحك غاريث بيل على الموقف في تصرف مستفز لزملائه وجماهير ريال مدريد.

ولم يقم الويلزي بالإحماء خلال اللقاء، وظل جالسا على دكة البدلاء حيث لم يشركه كارلو أنشيلوتي رغم عودته من الإصابة وتلقي الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للعودة للعب.

ولم يشارك غاريث بيل مع ريال مدريد منذ 28 آب / أغسطس الماضي، بسبب الإصابة وحين تعافى ذهب للمشاركة رفقة منتخب بلاده ويلز في تصفيات كأس العالم الخاصة بالقارة الأوروبية، وشارك في لقائه رقم 100 رفقة المنتخب وأصيب مجددا ليغيب عن ناديه.

وينتهي عقد غاريث بيل مع ريال مدريد الصيف القادم، وسيرحل مجانا عن الفريق، ورفض كارلو أنشيلوتي الحديث عن معاقبة لاعبين لم يشركهم مؤخرا، وأكد أنه لا وجود لعقوبات على اللاعبين، ولم يذكر غاريث بيل بالاسم وذكر لاعبين كفابيخو وداني سيبايوس.

وكان غاريث بيل قد أثار غضب جماهير ريال مدريد في عدة مواقف أبرزها لافتة ويلز – الغولف – مدريد، وفق هذا الترتيب في إشارة لأولويات اللاعب حيث شارك في الموسمين الأخيرين رفقة منتخب بلاده بشكل دائم، بينما غاب عن ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات، علما بأنه لعب معارا مع توتنهام الموسم الماضي.

ويواجه ريال مدريد في الدوري الإسباني الأحد القادم، فريق غرناطة للحفاظ على الصدارة وفارق النقاط عن منافسيه، ولتجاوز الإقصاء من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا في باريس يوم 15 من الشهر الحالي.