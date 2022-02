أتلتيك بلباو يقهر ريال مدريد ويطيح به من كأس ملك إسبانيا

أطاح أتلتيك بلباو بمنافسه ريال مدريد وتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على الميرنغي 1/0 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في ربع النهائي.

وتلاعب أليكس بيرينغور بناتشو مدافع ريال مدريد قبل أن يسجل بطريقة رائعة على يمين الحارس الكرواتي تيبو كورتوا ليصعد النادي الباسكي إلى نصف النهائي.

يشار إلى أن أتلتيك بلباو أطاح ببرشلونة في دور الـ16 بعدما تغلب عليه 3/2 في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

وصعد أتلتيك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا في الموسمين الماضيين، لكنه خسر أمام ريال سوسيداد ثم أمام برشلونة.

وفي وقت سابق تغلب ريال بيتيس 4/0 على ريال سوسييداد ليصعد إلى نصف النهائي، علما أن فالنسيا تغلب 2/1 على قادش وتفوق رايو فاليكانو 1/0 على ريال مايوركا.

وكانت مباراة الخميس رابع مواجهة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث فاز ريال مدريد 1/0 و2/1 في الدوري الإسباني، و2/0 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، قبل أن يفوز أتلتيك بلباو 1/0 ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

