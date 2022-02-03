أتلتيك بلباو يقهر ريال مدريد ويطيح به من كأس ملك إسبانيا

أطاح أتلتيك بلباو بمنافسه ريال مدريد وتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على الميرنغي 1/0 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في ربع النهائي.

وتلاعب أليكس بيرينغور بناتشو مدافع ريال مدريد قبل أن يسجل بطريقة رائعة على يمين الحارس الكرواتي تيبو كورتوا ليصعد النادي الباسكي إلى نصف النهائي.

Alex Berenguer vaya golazo que le marcaste al Real Madrid. 🔥⚽️#CopaDelRey pic.twitter.com/inSBGFdM0O — Garra Sports  (@GarraSportsMx) February 3, 2022

يشار إلى أن أتلتيك بلباو أطاح ببرشلونة في دور الـ16 بعدما تغلب عليه 3/2 في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

وصعد أتلتيك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا في الموسمين الماضيين، لكنه خسر أمام ريال سوسيداد ثم أمام برشلونة.

وفي وقت سابق تغلب ريال بيتيس 4/0 على ريال سوسييداد ليصعد إلى نصف النهائي، علما أن فالنسيا تغلب 2/1 على قادش وتفوق رايو فاليكانو 1/0 على ريال مايوركا.

وكانت مباراة الخميس رابع مواجهة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث فاز ريال مدريد 1/0 و2/1 في الدوري الإسباني، و2/0 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، قبل أن يفوز أتلتيك بلباو 1/0 ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

Athletic Bilbao have knocked Real Madrid AND Barcelona out of the Copa del Rey this season 👏 pic.twitter.com/yJOh9QNqqe — ESPN FC (@ESPNFC) February 3, 2022

يشار إلى أن آخر تتويج لريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا كان موسم 2013/2014 عندما تغلب 2/1 على برشلونة في المباراة النهائية.

ونال برشلونة لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب 4/0 على أتلتيك بلباو في النهائي، علما أن برشلونة أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 31 لقبا، مقابل 23 لأتلتيك بلباو، و19 لقبا لريال مدريد.

ونال أتلتيكو مدريد لقب كأس ملك إسبانيا 10 مرات، مقابل 8 لفالنسيا و6 لريال سرقسطة و5 لإشبيلية، و4 لكل من إسبانيول وريال يونيون، و3 القاب لريال سوسيداد، ولقبين لكل من ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونا.

رشق حافلة ريال مدريد

وتعرضت حافلة ريال مدريد للرشق بالمقذوفات من قبل جماهير أتلتيك بلباو قبل مواجهة الفريقين في استاد سان ماميس في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

وقالت شبكة Gol التلفزيونية الإسبانية إن جماهير أتلتيك بلباو انتظرت حافلة النادي الملكي قبل دخول سان ماميس وأمطرتها بوابل من المقذوفات سواء من الأكواب أو القوارير وغيرها من المقذوفات.

وعلقت الشبكة أن هذا الأمر أثار الفوضى قبل لقاء الفريقين لكنه يأتي عقب ما حدث من فوضى مشابهة أعقبت مباراة ريال بيتيس وإشبيلية.