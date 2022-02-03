جماهير أتلتيك بلباو ترشق حافلة ريال مدريد بوابل من المقذوفات (فيديو)

تعرضت حافلة ريال مدريد للرشق بالمقذوفات من قبل جماهير أتلتيك بلباو قبل مواجهة الفريقين في استاد سان ماميس في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا من أجل حجز أحدهما لمقعد في نصف النهائي.

وقالت شبكة Gol التلفزيونية الإسبانية إن جماهير أتلتيك بلباو انتظرت حافلة النادي الملكي قبل دخول سان ماميس وأمطرتها بوابل من المقذوفات سواء من الأكواب أو القوارير وغيرها من المقذوفات.

وعلقت الشبكة أن هذا الأمر أثار الفوضى قبل لقاء الفريقين لكنه يأتي عقب ما حدث من فوضى مشابهة أعقبت مباراة ريال بيتيس وإشبيلية.

واعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تشكيلته الأساسية وطريقته المعتادة 4/3/3 حيث بدأ تيبو كورتوا في المرمى، وأمامه أربعة مدافعين من لوكاس فاسكيز وناتشو وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا.

وفي الوسط كاسيميرو مع توني كروس ولوكا مودريتش، ويقود ماركو أسينسيو خط الهجوم باعتباره مهاجما غير صريح إلى جانب رودريغو جويس وفينيسيوس جونيور.

🚍La Luna del autobús del @realmadrid destrozada tras los lanzamientos de objetos de los radicales. 🏟San Mamés pic.twitter.com/Wl01KjLb99 — Tiempo de Juego (@tjcope) February 3, 2022

ويغيب عن المباراة المهاجم الفرنسي وهداف النادي الملكي كريم بنزيما للإصابة، حيث يسعى أنشيلوتي لتجهيزه لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ولا شك أن ريال مدريد سيرغب في تكرار نهائي كأس السوبر الإسباني الذي خاضه في المملكة العربية السعودية ضد أتلتيك بلباو الشهر الماضي بعد فوزه على الفريق القادم من إقليم الباسك 2/0.

وتوج ريال بلقب كأس السوبر للمرة 12، بعدما سبق له التتويج في السعودية أيضا. ونال أتلتيك بلباو اللقب العام الماضي عندما أقيمت المسابقة في إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19.

🚨 Otro recibimiento inaceptable. Esta ha sido la llegada del @realmadrid a San Mamés, en la que el autobús ha recibido una lluvia de objetos.

Tenemos allí a nuestro compañero @miguelangelara #CopaDelRey 👇 pic.twitter.com/LnDjPRsowo — MARCA (@marca) February 3, 2022

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق إلتشي بنتيجة 2/1، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما أطاح أتلتيك بلباو ببرشلونة بنتيجة 3/2 بنفس الدور.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الاسباني بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، فيما يأتي أتلتيك بلباو في المركز التاسع ويسعى بقوة لاقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا الموسم المقبل.