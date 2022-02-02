برشلونة "مُحبط" بسبب موقف ديمبلي

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الأربعاء، إن ناديه محبط من موقف المهاجم عثمان ديمبلي، الذي ربما لا يشارك مجددا مع الفريق هذا الموسم.

وأُبلغ لاعب منتخب فرنسا بمغادرة النادي الإسباني قبل انتهاء فترة الانتقالات في الشهر الماضي، عقب انهيار مفاوضات تجديد العقد، لكنه لم يتمكن من العثور على نادٍ جديد، وسيبقى في برشلونة حتى نهاية الموسم.

وذكر لابورتا في مؤتمر صحفي خلال تقديم الوافد الجديد آداما تراوري: ”نحن محبطون“.

وأضاف: ”لدينا لاعب ينتهي عقده في أغسطس، وهو متاح أمام المدرب، لذا سيقرر المدرب إن كان سيلعب أم لا“.

وتابع: ”لكن المدرب تشابي هرنانديز مندهش مثلنا جميعا؛ لأن ديمبلي لم يجدد عقده“.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة في 2017 من بروسيا دورتموند، وسيصبح لاعبا حرا في نهاية الموسم الحالي.

وواصل لابورتا الذي رد على أسئلة بخصوص ديمبلي وهو يجلس بجوار تراوري: ”انتهى عرضنا في 20 ديسمبر وبعدها لم نقدم عرضا آخر“.

”وجدنا قلة اهتمام بشأن التجديد وقبول عرضنا الذي كان جيدا حقا، وحاولنا إنجاح الأمر لكن لم تكن هناك خيارات متاحة“.

ويرى لابورتا أن ديمبلي أخفق في إظهار قدراته بالنادي القطالوني الذي دفع 105 ملايين يورو (119.11 مليون دولار) لضمه، إذ سجل 31 هدفا في 129 مباراة.

واختتم لابورتا: ”أنفقنا الكثير من الأموال وأردنا أن نرى استثمارنا في الملعب أكبر من ذلك، لكننا خرجنا من ذلك محبطين، سيحدد المدرب مصيره، لكنه يحتاج للتفكير في الموسم المقبل وليس الجاري فقط“.

🎙 Joan Laporta and Jordi Cruyff speak on Dembélé's situation pic.twitter.com/Ac2Eaj0V9H — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

يذكر أن نادي برشلونة أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا، ضم الإسباني آداما تراوري، نجم وولفرهامبتون، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد اجتيازه الكشف الطبي، ليصبح لاعبا في الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال برشلونة، في بيان، إن الاتفاق يتضمن بندا يسمح بضم لاعب منتخب إسبانيا بشكل نهائي مقابل مبلغ إضافي.

وذكرت العديد من التقارير أن آداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت.

ويعد تراوري، البالغ 26 عاما، أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل عام 2015 صوب أستون فيلا الإنجليزي.