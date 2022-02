برشلونة يعلن رسميا تعاقده مع أوباميانغ

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه في التعاقد رسميا مع الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع آرسنال الإنجليزي.

ونشر النادي الإسباني فيديو للاعب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ وهو يقدم التحية للجماهير ويرتدي قميص تدريبات برشلونة.

وأكد النادي أن أوباميانغ انضم للفريق حتى عام 2025، بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو، مع إمكانية إطلاق سراحه في 30 يونيو 2023.

وانتهت أمس مسيرة أوباميانغ مع آرسنال بعدما أكد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن المهاجم الغابوني رحل بموافقة الطرفين.

ولم يلعب أوباميانغ، البالغ 32 عامًا، مع آرسنال، منذ ديسمبر/ كانون الأول، بعدما جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة بسبب ”مخالفة انضباطية“.

كما غادر مهاجم الغابون كأس الأمم الأفريقية مبكرًا بعدما قال الاتحاد الغابوني لكرة القدم إنه اكتشف إصابته بأضرار في عضلة القلب خلال الفحوص التي خضع لها في الكاميرون عقب إصابته بكوفيد-19.

وبعد أن سجل 22 هدفًا في موسمي 2018-2019 و2019-2020، لم يحرز أوباميانغ سوى 10 أهداف في الدوري في الموسم التالي الذي احتل فيه آرسنال المركز الثامن.

وفي أعقاب مفاوضات طويلة حول عقده، وقّع أوباميانغ عقدًا جديدًا مع آرسنال لثلاث سنوات في 2020، ما أسعد جماهير النادي اللندني التي كانت تتوق إلى بقاء المهاجم الغابوني.

لكن الأمور ساءت مع أوباميانغ هذا الموسم، وترك آرسنال بعدما سجل 4 أهداف في موسم 2021-2022، وكان النادي حريصًا للغاية على التخلص منه إلى درجة تركه يرحل مجانًا، قبل 18 شهرًا من نهاية عقده.

ويتطلع برشلونة إلى إعادة بناء تشكيلته بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، ويحتل النادي الكتالوني المركز الخامس في الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

🚨 BREAKING 🚨

Barcelona have announced the signing of Pierre-Emerick Aubameyang.

📝 The player has signed a contract until 2025 with an option to agree departure on 30 June 2023.

💰 His buy-out clause will be set at €100M. pic.twitter.com/QXrAAoMRAr

— Football Daily (@footballdaily) February 2, 2022