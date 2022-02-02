أوباميانغ: من المؤلم الرحيل عن آرسنال دون وداع جيد

قال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ إنه يشعر بالندم على ظروف رحيله عن آرسنال، وأكد أنه من المحزن عدم إمكانية وداع زملائه بشكل جيد قبل استكمال انتقاله المنتظر إلى برشلونة.

وأكد آرسنال مساء الثلاثاء، الانفصال بالتراضي عن مهاجم منتخب الغابون، لتنتهي تكهنات بشأن مستقبل اللاعب، بعدما جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة ”لأسباب انضباطية“ في ديسمبر كانون الأول.

وكتب أوباميانغ على ”إنستغرام“: ”كان تركيزي ينصب دائما بنسبة 100% على أن أفعل كل ما بوسعي من أجل النادي، ولهذا السبب فإنه من المؤلم الرحيل دون وداع جيد، لكن هذا حال كرة القدم“.

وأضاف: ”أنا حزين أني لم أحصل على فرصة لمساعدة زملائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس لدي إلا كل الاحترام للنادي، وأتمنى حقا لكل زملائي والمشجعين التوفيق وقضاء سنوات عديدة ناجحة في المستقبل“.

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وانضم المهاجم البالغ عمره 32 عاما إلى آرسنال قادما من بروسيا دورتموند منذ أربع سنوات وسجل 92 هدفا في 163 مباراة.

وذكرت تقارير بريطانية أن أوباميانغ شارك في المران مع برشلونة يوم الثلاثاء بعدما سافر إلى المدينة الإسبانية يوم الاثنين.

وأكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن الإعلان عن الصفقة بات وشيكا وقال ”سنقدم آداما تراوري (من وولفرهامبتون يوم الأربعاء)، وإذا سارت كل الأمور بشكل سليم، فإننا سنقدم أيضا أوباميانغ“.

وكان أوباميانغ ضمن تشكيلة الغابون في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، لكنه غاب عن أول مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستبعد كليًا بعد أن قال الطاقم الطبي للمنتخب إن اللاعب يعاني من ”مشاكل في القلب“.

وأشارت تقارير إلى أن أوباميانغ سيوقع عقدًا لمدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لعام إضافي مع النادي الكتالوني الساعي إلى تعويض خسارة مهاجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد اعتزاله لمشكلات في القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

تمهيدًا للتوقيع مع برشلونة.. أوباميانغ يرحل عن آرسنال بالتراضي https://t.co/Tvg0eaOhuy pic.twitter.com/wRvYHTNzU0 — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

واختير أوباميانغ قائدًا لآرسنال في عام 2019، وقاد الفريق إلى الفوز بلقبه الوحيد تحت قيادة أرتيتا عندما سجل هدفين في نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.

ومع ذلك، تراجع مستوى أوباميانغ منذ تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر 2020 في خطوة جعلته أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الممتاز بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني سنوياً (24 مليون دولار).

وسجل أوباميانغ 10 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي حيث احتل آرسنال المركز الثامن، وأحرز أربعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم.