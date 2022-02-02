رد فعل بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة على اتهامات لابورتا بسوء إدارة أموال النادي

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن جوزيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة، هادئ وليس قلقا من الاتهامات التي كشف عنها الرئيس الحالي خوان لابورتا بشأن سوء إدارة ونقل القضية للمدعي العام للتحقيق.

وأكد مقرب من بارتوميو لوكالة الأنباء الإسبانية، أن الرئيس السابق اطلع على اتهامات خوان لابورتا من خلال تصريحاته، وأكد أنه لا يأتي بجديد وأن الوقائع التي ذكرت لا توجد تفاصيل بشأنها وغير معروفة.

كما أكد بارتوميو أن إدارة خوان لابورتا لم تقدم أدلة بشأن الإدارة غير العادلة، وأنه ترك الأمر للمدعي العام للتحقيق في كل الاتهامات.

وكان خوان لابورتا قد تحدث، يوم الثلاثاء، عن نتائج تحقيق مستقل ومراجعة مخالفات محتملة لإدارة بارتوميو السابقة من قبل وكالة للمحاسبة مستقلة، وأكد أن القضاء هو من سيحقق في الاتهامات ويقرر إن كان مذنبا أم لا.

وتتهم إدارة خوان لابورتا الإدارة السابقة بالإدارة غير العادلة والاختلاس والتعديل المحاسبي والمحاكاة التعاقدية التي قد تكون سببت خسائر لبرشلونة تفوق 30 مليون يورو.

وأكد لابورتا أنه اكتشف مدفوعات مالية دون سبب أو لأسباب كاذبة ولم يستبعد الإثراء غير المشروع لمرتكبي هذه المخالفات، كما اتهمهم بإدارة غير سليمة لأموال النادي.

لابورتا يتهم بارتوميو بسوء إدارة أموال برشلونة https://t.co/9RXtTmWSJF pic.twitter.com/w7DIuRrcTB — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وبحسب مصادر مقربة للرئيس السابق، فهو ينفي بشكل قاطع كل الاتهامات وينفي أن يكون أي عضو من إدارته وضع يده على أموال النادي أو أساء التصرف فيها.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فالرئيس السابق ما زال لم يلتق مع محاميه للاطلاع على تقرير إدارة خوان لابورتا ووضع استراتيجية الدفاع عن نفسه أمام القضاء.

وسبق لبارتوميو أن اعتقل في شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام مكاتب ”كامب نو“، معقل برشلونة، وتم التحقيق معه في تهم تخص الفساد وسوء الإدارة لكنه أطلق سراحه بكفالة وما زالت القضية بيد القضاء الإسباني.

ولم يدل بارتوميو أو مستشاره السابق خاومي ماسفيرير بأي بيان بالمحكمة، ووافق القاضي على إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة، وما زالت القضية رهن تحقيقات السلطات الإسبانية.

وتعلق التحقيق باتهام لابورتا ومجلسه بالتعاقد مع شركة لإدارة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم شخصيات بارزة معاصرة وسابقة في النادي ردا على انتقاداتهم.