باريس سان جيرمان لمدربه بوكيتينو: دوري أبطال أوروبا أو الرحيل

كشفت تقارير إعلامية عن قيام إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بتوجيه تحذير شديد اللهجة للأرجنتيني ”ماوريسيو بوكيتينو“ مدرب فريق الكرة الأول، بعد وداع كأس فرنسا.

وأقصى نيس مضيفه باريس سان جرمان من مسابقة كأس فرنسا بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب ”بارك دي برانس“ ليبلغ الدور ربع النهائي.

وكشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان غاضبة بشدة، بعد وداع الفريق لكأس فرنسا، فضلًا عن المستوى ”العادي“ الذي يقدمه الفريق في الدوري، رغم وجود نجوم بحجم ميسي، ونيمار، ومبابي.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن إدارة باريس، طالبت المدرب الأرجنتيني بالفوز بدوري أبطال أوروبا، كأقل تعويض، أو الرحيل بنهاية الموسم.

كما أكدت صحيفة ”Le Parisen“ الفرنسية، في تقرير لها، أن المدرب الأرجنتيني لن يكون على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

ووفقًا للصحيفة لا ترى إدارة ”البي إس جي“ ماوريسيو بوكيتينو على أنه يرغب في التواجد في باريس، ولا بأنه شغوف بقيادة الحصص الفنية، ولا القيادة داخل غرفة تبديل الملابس.

وأوضحت: ”اهتمام مانشستر يونايتد يشغله كثيرًا على ما يبدو“.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن نادي مانشتر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع بوكيتينو لقيادة ”الشياطين الحمر“ في الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن علاقة بوكيتينو مع ليوناردو ليست بالجيدة أبدًا، ما يعجل برحيل المدرب الأرجنتيني عن النادي الباريسي.

وأكدت على أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرغب بأن يتولى زين الدين زيدان مشروع باريس، كي يهيمن الفريق على بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 53 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.

ويشار إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المرشح الأول لتدريب سان جيرمان، في حين أن بوتشيتينو مرشح لتولي تدريب مانشستر يونايتد.