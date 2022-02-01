لابورتا يتهم بارتوميو بسوء إدارة أموال برشلونة

اتهم جوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الثلاثاء، سلفه ومجلسه بإجراء مدفوعات وهمية وأنشطة أخرى غير قانونية، خلال فترة إدارتهم للنادي الإسباني.

وقال لابورتا إن النادي كلف بإجراء تحقيق مستقل ومراجعة مخالفات محتملة بفترة جوسيب بارتوميو.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي للكشف عن النتائج: ”أظهرت مراجعاتنا إدارة غير سليمة لأموال النادي، ولا يستبعد التدقيق الثراء غير القانوني للمتهمين“.

ورفض محامو بارتوميو التعليق بشكل فوري على تصريحات لابورتا.

ونفى بارتوميو ارتكاب أي مخالفة، في مقابلة لمجلة سبورت الإسبانية في أكتوبر تشرين الأول، لكن لم يتسنَ لرويترز التواصل معه اليوم الثلاثاء.

وقال لابورتا إن برشلونة قدم شكوى، يوم الأربعاء الماضي، إلى مكتب ادعاء محلي ضد بارتوميو ومجلسه، مشيرا إلى أن المكتب حقق معهم في جرائم سوء إدارة أموال النادي، والاختلاس وتزوير حسابات ووثائق.

وتابع لابورتا: ”لسنا قضاة أو شرطة، سيحدد النظام القضائي إن كان مذنبا أم لا، لكن تحقيقاتنا أظهرت مدفوعات بدون مبرر، ومدفوعات وهمية أو غير مناسبة من الإدارة السابقة“.

واعتُقل بارتوميو في مارس آذار ضمن تحقيق للشرطة في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة والفساد، وتم اقتحام مكاتب استاد كامب نو.

ولم يدلِ بارتوميو أو مستشاره السابق خاومي ماسفيرير بأي بيان في المحكمة، ووافق القاضي على إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة، ولا تزال القضية رهن تحقيقات السلطات الإسبانية.

وتعلق التحقيق باتهام لابورتا ومجلسه بالتعاقد مع شركة لإدارة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم شخصيات بارزة معاصرة وسابقة في النادي، ردا على انتقاداتهم.