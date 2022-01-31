سبورت: برشلونة يفشل في التعاقد مع أوباميانغ

قالت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة فشل في التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مع تبقي ساعات على إغلاق السوق الشتوي الحالي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة يسير عكس عقارب الساعة في محاولة للتعاقد مع مهاجم بديل لأوباميانغ بحيث يلبي المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها استمرارية عثمان ديمبلي في كامب نو.

سكاي: تعثر مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن عثمان ديمبلي https://t.co/4XmDUBRQ5b pic.twitter.com/kdQPRQ7oKN — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وانتشرت صور لأوباميانغ في برشلونة وتردد أنه خضع للفحص الطبي لكن فشل صفقة برشلونة مع باريس سان جيرمان بشأن عثمان ديمبلي يبدو أنه أفشل صفقة أوباميانغ.

من جهتها قالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ الإنجليزية إن المفوضات بين برشلونة وآرسنال انهارت بسبب راتب أوباميانغ المرتفع، الذي لن يستطع البلوغرانا تحمله.

وأوضحت الصحيفة أن سبب رحلة أوباميانغ إلى برشلونة زيارة عائلته، وأنه في حال لم ينجح برشلونة في بيع عثمان ديمبلي أو أي لاعب آخر، فلن يتمكن النادي الكتالوني من إتمام الصفقة.

وشارك أوباميانغ مع آرسنال 15 مباراة الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفين لكن آخر مشاركة كانت في نوفمبر الماضي.

بيكيه: هذا ما سأفعله لو كنت رئيسا لبرشلونة.. وحاولت إقناع فينيسيوس بالانضمام للفريق https://t.co/r0BeP96yYW pic.twitter.com/XmIDysOlGe — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وأكد صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن عثمان ديمبلي، عاد اليوم إلى المدينة الكتالونية، ومن المقرر أن يخوض مرانًا مع الفريق في خوان غامبر.

وأضافت أنه رغم تلقي اللاعب عروضا من أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل ومانشستر يونايتد، إلا أن الأرجح هو استمراره حتى نهاية عقده.

وأكدت الصحيفة أن مكان ديمبلي سيكون في المدرجات، إذا لم يتم بيعه في الساعات المتبقية من السوق الشتوي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي ومواطنه آداما تراوري بنظام الإعارة من وولفررهامبتون وذلك لتعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي اعتزل بسبب مشاكل في القلب.

رسميا.. برشلونة يعلن ضم آداما تراوري قادما من وولفرهامبتون https://t.co/6nRx5IOEt9 pic.twitter.com/6dZUgDrfqM — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

كما تعاقد برشلونة مع المدافع البرازيلي دانييل ألفيس في صفقة انتقال حر في حين انتقل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى أستون فيلا بنظام الإعارة.

وخسر برشلونة 2/3 أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني كما ودع من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعدما خسر أمام أتلتيك بلباو.

وحصد برشلونة 35 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني ومن المقرر أن يلعب مع أتلتيكو مدريد ثم إسبانيول في الليغا قبل مواجهة نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي..