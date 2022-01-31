رياضة

سبورت: برشلونة يفشل في التعاقد مع أوباميانغ
تاريخ النشر: 31 يناير 2022 16:43 GMT
تاريخ التحديث: 31 يناير 2022 17:50 GMT

سبورت: برشلونة يفشل في التعاقد مع أوباميانغ

أوباميانغ شارك مع آرسنال 15 مباراة الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفين لكن آخر مشاركة كانت في نوفمبر الماضي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إسبانية إن برشلونة فشل في التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مع تبقي ساعات على  إغلاق السوق الشتوي الحالي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة يسير  عكس عقارب الساعة في محاولة للتعاقد مع مهاجم بديل لأوباميانغ بحيث يلبي المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها استمرارية عثمان ديمبلي في كامب نو.

وانتشرت صور لأوباميانغ في برشلونة وتردد أنه خضع للفحص الطبي لكن فشل صفقة برشلونة مع باريس سان جيرمان بشأن عثمان ديمبلي يبدو أنه أفشل صفقة أوباميانغ.

من جهتها قالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ الإنجليزية إن المفوضات بين برشلونة وآرسنال انهارت بسبب راتب أوباميانغ المرتفع، الذي لن يستطع البلوغرانا تحمله.

وأوضحت الصحيفة أن سبب رحلة أوباميانغ إلى برشلونة زيارة عائلته، وأنه في حال لم ينجح برشلونة في بيع عثمان ديمبلي أو أي لاعب آخر، فلن يتمكن النادي الكتالوني من إتمام الصفقة.

وشارك أوباميانغ مع آرسنال 15 مباراة الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفين لكن آخر مشاركة كانت في نوفمبر الماضي.

وأكد صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن عثمان ديمبلي، عاد اليوم إلى المدينة الكتالونية، ومن المقرر أن يخوض مرانًا مع الفريق في خوان غامبر.

وأضافت أنه رغم تلقي اللاعب عروضا من أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل ومانشستر يونايتد، إلا أن الأرجح هو استمراره حتى نهاية عقده.

وأكدت الصحيفة أن مكان ديمبلي سيكون في المدرجات، إذا لم يتم بيعه في الساعات المتبقية من السوق الشتوي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي ومواطنه آداما تراوري بنظام الإعارة من وولفررهامبتون وذلك لتعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي اعتزل بسبب مشاكل في القلب.

كما تعاقد برشلونة مع المدافع البرازيلي دانييل ألفيس في صفقة انتقال حر في حين انتقل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى أستون فيلا بنظام الإعارة.

وخسر برشلونة 2/3 أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني كما ودع من دور الـ16 في  كأس ملك إسبانيا بعدما خسر أمام أتلتيك بلباو.

وحصد برشلونة 35 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني ومن المقرر أن يلعب مع أتلتيكو مدريد ثم إسبانيول في الليغا قبل مواجهة نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي..

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