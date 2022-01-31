بيلد: ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي

كشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الاثنين: ”تم الاتفاق على كل شيء، مبابي سوف يصل في الصيف المقبل كلاعب حر وسيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي“.

وأضافت: ”مبابي سيحصد 25 مليون يورو في السنة، بعد احتساب الضرائب، كل شيء تم بين الطرفين“.

وينتهي تعاقد مبابي مع فريقه الباريسي في صيف 2022، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

ورفض كيليان مبابي أكثر من عرض لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لتحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

*** BILDplus Inhalt *** Exklusiv-Infos über den Mega-Wechsel – Real und Mbappé einig! https://t.co/LC8o1ID029 #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) January 31, 2022

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، لكن عرضه الضخم، الذي قالت مصادر إنه بلغ 180 مليون يورو، قوبل بالرفض من قبل إدارة باريس، ليقرر النادي الملكي الانتظار لضمه مجانا بنهاية عقده في صيف 2022.

وكان مبابي قد انتقل لفريقه الحالي باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين شارك مع فريقه في 199 مباراة، سجل فيهم 151 هدفاً، وصنع 77 هدفاً لزملائه، وحقق 10 ألقاب.

ويملك مبابي الذي يبلغ من العمر 23 عاماً في رصيده الدولي 53 مباراة مع منتخب فرنسا الأول، سجل فيهم 24 هدفاً، ويبقى إنجازه الأفضل على الإطلاق تحقيق لقب كأس العالم مع فرنسا في 2018.

وكان برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهر قد قال مؤخرا إن ريال مدريد لديه اتفاق مغلق مع مبابي لضمه الصيف المقبل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، موضحا أن انضمام اللاعب إلى ”الميرنغي“ يتوقف على توقيعه الرسمي على العقود، ومن الممكن أن يكون هذا قبل قمة الملكي ضد باريس سان جيرمان في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أنه بعد حسم التوقيع مع كيليان مبابي سيتجه ريال مدريد للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند موهبة بروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نيس، اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا الموسم الجاري 2021-2022.

وتأهل الفريق الباريسي لثمن النهائي على حساب فريق فان في دور الـ32، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، بينما تأهل نيس للدور ذاته بعد فوزه على شوليت بهدف دون مقابل.

ويحمل باريس سان جيرمان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس فرنسا برصيد 14 مرة سابقة.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة من 22 مباراة وبفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.