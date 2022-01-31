بيكيه: هذا ما سأفعله لو كنت رئيسا لبرشلونة.. وحاولت إقناع فينيسيوس بالانضمام للفريق

تحدث جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عن العديد من الأمور التي تخص ناديه، وماذا كان سيفعل لو كان رئيسا للبلوغرانا، وذلك خلال بث مباشر عبر موقع ”تويتش“ مع إيباي، والذي يعد أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وصديقا للعديد من اللاعبين العالميين.

وقال بيكيه ”كريستيانو رونالدو كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة قبل أن يتعاقد مع ريال مدريد، الشيء ذاته بالنسبة لفينيسيوس جونيور، والذي سعيت من أجل إقناعه باللعب في برشلونة، لكنه كان يريد الانتقال إلى ريال مدريد“.

وكان بيكيه لعب بجوار رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، وانضم النجم البرتغالي إلى ريال مدريد في عام 2009.

واستمر رونالدو في صفوف ريال مدريد حتى عام 2018، إذ انتقل ليوفنتوس الإيطالي، وفي الصيف الماضي عاد لمانشستر يونايتد.

كما تطرق بيكيه للحديث عن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند المتألق مع بروسيا دورتموند الألماني، وارتباطهما بالدوري الإسباني وخاصة بريال مدريد، وأشار النجم الإسباني: ”أعتقد أن هالاند سوف يأتي إلى الدوري الإسباني، أريد أفضل اللاعبين معي، وهذا رأيي وليست معلومة لكني لا أرى هالاند ومبابي يلعبان معا في الفريق ذاته“

وتابع ”وجود هالاند ومبابي سيكون مفيدًا للدوري الإسباني وكرة القدم بشكل عام، لكن إذا اضطررت للمراهنة، فسأقول إنهما لن يلعبا في الفريق ذاته، لكنهما سيقاتلان في المستقبل من أجل حصد الكرة الذهبية“.

وتشير العديد من التقارير إلى أن اقتراب مبابي من الانضمام لريال مدريد مجانًا في الصيف المقبل، كما يهتم النادي الملكي بهالاند، الذي يعد محل اهتمام لبرشلونة أيضًا.

رئاسة برشلونة

وتطرق بيكيه للحديث عن ما سيفعله في حال تولى رئاسة النادي الكتالوني، قائلا ”لو كنت رئيسًا لبرشلونة، لأرسلت البيئة السامة بأكملها إلى الجحيم“.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تطاله من الصحافة بسبب مستواه، أشار بيكيه ”إذا لعبت مباراة بأداء سيئ، فأنا أريدهم أن يخبروني، ولكن إذا كنت تعرف كيف تعمل الصحافة في إسبانيا، فأنت تفهم كل شيء، الأمر كله يتعلق بالأصدقاء، لنفترض أن هذا اللاعب أو أن وكيل أعماله لديه صديق في عالم الصحافة، لن ترى انتقادات سترى مقالات رأي تدافع عنه“.

ولم يغلق بيكيه الباب أمام عودته للمنتخب الإسباني عندما سئل عن مونديال 2022: ”أنا لا أغلق باب المنتخب، بل أريد أن أقاتل مرة أخرى لأكون أحد أفضل مدافعي العالم“.