سبورت: عثمان ديمبلي في طريقه إلى باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن باريس سان جيرمان، وبرشلونة، يتفاوضان بالفعل على انتقال عثمان ديمبلي إلى الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي خلال يومين.

وبعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالمهاجم الفرنسي، سيكون باريس سان جيرمان القادر أخيرًا على الترحيب باللاعب، قبل الأول من فبراير/شباط المقبل، أي قبل يوم الثلاثاء.

وقبل ما يقرب من 24 ساعة متبقية على نهاية الميركاتو الشتوي، فإن مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية يجرون محادثات مع نظرائهم في برشلونة للحصول على خدمات الجناح الدولي.

ومنح وكيل اللاعب، موسى سيسوكو، الضوء الأخضر لماتو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة للتواصل مع مدير الرياضة في باريس سان جيرمان ليوناردو بهدف زحزحة الموقف الحالي من خلال التفاوض على انتقال ديمبلي إلى الفريق الباريسي.

وعلى الرغم من حقيقة أن ديمبلي حافظ دائمًا على إرادة البقاء في برشلونة سواء بتجديد عقده أو الالتزام بعقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، فإن النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا حثه في عدة مناسبات على قبول عرض التجديد المقدم له أو البحث عن فريق آخر.

𝘚𝘩𝘰𝘸 𝘵𝘪𝘮𝘦. 💫 @Dembouz arrives to #ElClasico in arguably the best form of his @FCBarcelona career. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mPIZwxmaMC

والكرة الآن في ملعب النادي الكتالوني الذي سيتعين عليه التوصل لاتفاق مع النادي الباريسي قبل نهاية الميركاتو حتى يمكن تنفيذ العملية وحسم الصفقة نهائيًا.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017، لكنه أخفق بترك بصمة مع النادي الإسباني الذي دفع 105 ملايين يورو، مع 40 مليون يورو متغيرات، للحصول على خدماته، وسجل 31 هدفًا فقط في 129 مباراة.

وكانت هناك مخاوف في برشلونة، الذي تبلغ ديونه أكثر من 1.35 مليار يورو، بشأن استمرار اللاعب ورحيله بالمجان في نهاية الموسم لذلك منحه إنذارًا أخيرًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥

[📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ

— Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019