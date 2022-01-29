رسميا.. برشلونة يعلن ضم آداما تراوري قادما من وولفرهامبتون

أعلن نادي برشلونة رسميا ضم الإسباني آداما تراوري، نجم وولفرهامبتون، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد اجتيازه الكشف الطبي، لصيبح لاعبا في الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان تراوري قد خضع أمس الجمعة، للكشف الطبي في برشلونة واجتازه بالفعل.

وقال برشلونة في بيان إن الاتفاق يتضمن بندا يسمح بضم لاعب منتخب إسبانيا بشكل نهائي مقابل مبلغ إضافي.

وذكرت العديد من التقارير أن آداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت.

وبمجرد وصوله إلى المطار أمس، قال تراوري لقناة ”TV3“ الإسبانية، عن عودته لبرشلونة مجددا: ”أنا سعيد للغاية“.

ويعد تراوري، البالغ 26 عاما، أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل عام 2015 صوب أستون فيلا الإنجليزي.

وبعد عام واحد، انتقل تراوري إلى ميدلسبره وقضى موسمين قبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في 2018.

ومن المقرر أن يتحمل البارسا راتب تراوري بشكل كامل، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وخاض اللاعب مع الفريق هذا الموسم، 23 مباراة بجميع البطولات وسجل هدفا وحيدا فقط.

ويتحلى تراوري بسرعة فائقة ساعدته على الانضمام لمنتخب إسبانيا وظهر مع بلاده في ثماني مباريات دولية.

وتأتي هذه الصفقة المنتظرة، في ظل رغبة ”البلوغرانا“ بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال يناير الجاري.

ويخطط النادي الكتالوني للتوقيع مع المزيد من اللاعبين قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم الثنائي فيران توريس وداني ألفيس.