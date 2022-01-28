رسميًا.. فتح تحقيق مع إدارة برشلونة السابقة برئاسة بارتوميو أمام قسم الجرائم الاقتصادية

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني فتح تحقيق بحق الإدارة السابقة لنادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، الذي استقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويأتي الإعلان عن فتح هذا التحقيق نتيجة الشكوى المقدمة، يوم الأربعاء الماضي، من قبل الإدارة الحالية لبرشلونة برئاسة جوان لابورتا الذي عاد لاستلام المنصب في آذار/مارس الماضي.

وقرّر لابورتا وإدارته التقدم بشكوى استناداً إلى التقرير الخاص بالحالة المالية للنادي، الذي سيُكشَف عن استنتاجاته ”علناً“ الثلاثاء المقبل.

راديو كتالونيا: إدارة بارتوميو ارتكبت بعض المخالفات "المشبوهة" في برشلونة https://t.co/I0VANRHda1 pic.twitter.com/GCYBs7F149 — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وخلال تقديم أول تدقيق داخلي في تشرين الأول/أكتوبر، ادعى المدير العام لبرشلونة فيران ريفيرتر أنه عندما وصلت الإدارة الجديدة في آذار/مارس، كان النادي ”في حالة الإفلاس المحاسبي“، مع ديون والتزامات مستقبلية تصل إلى 1.35 مليار يورو، ومشاكل في الخزانة المالية وفاتورة رواتب ضخمة.

ويتعين على قسم الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام تحديد ما إذا كان بالإمكان مقاضاة الإدارة السابقة للنادي الكتالوني؛ بسبب الوضع المالي الذي جعل ”بلاوغرانا“ في وضع لا يحسد عليه، وأدى إلى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأنهى النادي موسم 2020-2021 بخسائر صافية بلغت 481 مليون يورو.

ومنذ عودة لابورتا للمنصب الذي شغله سابقاً من 2003 حتى 2010، تم تخفيض الرواتب إلى 155 مليون يورو بعدما كانت 759 مليوناً في آذار/مارس.