موندو ديبورتيفو: إصابة ممفيس ديباي تثير القلق في نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، عن أن الهولندي ممفيس ديباي يثير القلق في نادي برشلونة بسبب حالته البدنية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، يوم الجمعة: ”هناك قلق كبير في برشلونه من وضع ممفيس ديباي لاستمرار معاناته من إصابة فخذه الأيسر، والتخوف يكمن في احتمالية تطورها لتمزق عضلي“.

وأضافت: ”بسبب هذا القلق أصدر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، والدكتور برونا تعليماتهما بأخذ أقصى درجات الاحتياط مع ممفيس لكي لا يتعرض لانتكاسة في شهر فبراير الصعب“.

ديباي بسبب الإصابة غاب عن ثماني مباريات من آخر 10 مباريات بسبب مشاكل بدنية، ومُنذ اللعب أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لم يحصل على أي دقيقة بسبب الإصابة.

برشلونة سوف يستأنف مبارياته في الدوري الإسباني، في شهر فبراير المُقبل، حيث يلاقي أتلتيكو مدريد، مساء الأحد 6 فبراير على ملعب ”كامب نو“ بالليغا.

⚠️🔵🔴 Memphis tiene molestias en la cicatriz de la última lesión muscular ✍️ @ffpolohttps://t.co/AvWMhG2nP2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 28, 2022

ويمتد عقد ديباي مع البارسا حتى صيف 2023، لكن زعمت تقارير مؤخرًا بأن اللاعب الهولندي قد يكون ضمن صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، من أجل انتقال ألفارو موراتا إلى ”كامب نو“.

وزعمت تقارير صحفية أن يوفنتوس يرفض ضم ديباي في الصفقة التبادلية، ويريد التعاقد مع مهاجم صريح خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان ديباي قد انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

ولكن صحيفة ”ماركا“ أفادت من خلال مصادرها في برشلونة أنه ما زال النادي الكتالوني يثق في قدرات ديباي، رغم الصعوبات التي واجهها في الأسابيع الأخيرة.

سيحتفظ برشلونة بالهولندي الدولي حتى نهاية الموسم، آملًا في استعادة مستواه المعهود ومساعدة الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من بطولات ينافس عليها النادي.