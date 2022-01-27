ريال مدريد يوقع اتفاقا لاستغلال ملعب سانتياغو برنابيو مقابل 400 مليون يورو سنويا

وقع ريال مدريد عقدًا مدته 25 عامًا مع شركة الألعاب الرياضية والفعاليات الأمريكية Legends، التي ستدفع نحو 400 مليون يورو سنويًا للنادي لإدارة أحداث مختلفة في سانتياغو برنابيو الجديد، وفقًا لما أورده موقع ”فوز بوبولي“ الإسباني.

وسيمنح ريال مدريد 20 بالمائة من تشغيل الملعب للشركة الأمريكية التي ستكون مسؤولة عن بعض الجوانب التجارية للنادي، الذي يستخدم ”سانتياغو برنابيو“ للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فريق السيدات وكرة السلة.

أكثر من مجرد ملعب

لن تكون الرياضة هي الاستخدام الوحيد للاستاد، حيث سيتم استخدامه في استضافة الحفلات الموسيقية وجميع أنواع الأحداث؛ نظرًا لسعة استيعاب الملعب، التي من المتوقع أن تكتمل في الأشهر الأولى من عام 2023.

وبهذه الطريقة، يواصل النادي العمل في الملعب الجديد، ولكن ليس فقط من الناحية المعمارية، ولكن أيضًا من الناحية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يتم استخدام سانتياغو برنابيو لمدة 300 يوم على الأقل في العام، من خلال استضافة الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والأحداث الرياضية من جميع الأنواع بخلاف كرة القدم، مع إقامة مجموعة من المطاعم وأماكن السهر، التي تهدف إلى جعل البرنابيو أحد مراكز الترفيه الرئيسية في المدينة.

وسيصبح الممر السماوي الذي سيحيط بالاستاد بأكمله أحد جواهر التاج في الاستاد والعاصمة، حيث سيضم مطاعم لأشهر الطهاه، مثل مارتن بيراساتيغوي أحد أشهر الطهاه في إسبانيا.

كما سيتم طرح مسابقة بمشاركة أبرز شركات المقاولات لاستغلال هذه المساحات. وستكون هناك أيضا مناطق جديدة لكبار الشخصيات بمساحة تزيد على 25 ألف متر مربع.

إذ إن سانتياغو برنابيو سيسمح لريال مدريد بأن يكون في طليعة الرياضة والتنافس مع الأندية الكبرى ولكن بموارده الخاصة، كما أن ما يزيد من استغلال الملعب وجود سقف سيسمح باستغلاله في أي وقت من العام وتحت أي ظروف، بحيث لا يمكن إلغاء أي حدث مجدول في حال تساقط الأمطار أو الثلوج، أو أي ظواهر طبيعية أخرى.

من ناحية أخرى، فإن وجود العشب القابل للطي سيسمح بالحفاظ على الملعب حتى لا يكون مشكلة عندما يتعلق الأمر بإبرام الاتفاقات مع الأحداث الأخرى.

وسيتيح هذا الأمر عدم رفض استضافة أي حدث مهما كان خشية تأثر أرضية الملعب أو فسادها، حيث يمكن إزالة الملعب في أي وقت.

وكذلك يوجد تحته نفق لوجيستي قابل للطي، بحيث يمكن إدخال جميع المستلزمات الضرورية لتقديم أي عرض من حفل موسيقي يضم 10 آلاف متفرج، إلى بطولة تنس أو كرة سلة، أو أي حدث يمكن إقامته في سانتياغو برنابيو الجديد.