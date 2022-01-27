بارتوميو يرد على بيان برشلونة حول وجود مخالفات مالية كبيرة في فترة إدارته للنادي

قررت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا تقديم شكوى للمدعي العام ضد إدارة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو بشأن سوء التسيير والمخالفات المحتملة في الفترة السابقة بعد نهاية التحقيقات التي سيكشف عنها يوم الثلاثاء القادم.

وأعلنت إدارة برشلونة في بيان رسمي عن موعد الإعلان عن نتائج التحقيقات وبدء إجراءات تقديم شكوى للمدعي العام بشأن المخالفات الواردة في التحقيقات وسوء التسيير.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود مخالفات في إدارة برشلونة خلال فترة رئاسة جوزيب ماريا بارتوميو ومنها بعض المخالفات الخطيرة خصوصا في قضية عمولات وكلاء اللاعبين والصفقات.

ومن بين الصفقات المثيرة للجدل صفقة البرازيلي مالكوم من بوردو حيث تلقى وكلاؤه نسبة 25 في المئة من الصفقة وعمولة بلغت 10 ملايين يورو كجزء من الصفقة التي بلغت 40 مليون يورو، بينما المتعارف عليه في نسبة العمولة للوكلاء أنها لا تتجاوز ما بين 5 و10 في المئة.

وتحدث جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرنامج “ onze “ في قناة “ تي في 3 “ الإسبانية عن الاتهامات التي وجهتها الإدارة السابقة بشأن سوء التسيير وأكد أنه هادئ ونفى كل الاتهامات.

وأكد بارتوميو أنه ليست لديه أي فكرة عن سبب الشكوى وأنه مستعد للدفاع عن إدارته السابقة ويعتقد أن بيان إدارة خوان لابورتا لا معنى له وطفولي وليس جادا وأنه يهدف إلى خلق بعض الضجيج والضوضاء فقط.

وتحمل جوزيب ماريا بارتوميو مهمة رئاسة برشلونة ما بين 2014 و2020 وغادر بعد احتجاجات للجماهير وتراجع الفريق وتوقيع عريضة لسحب الثقة.

وتم اعتقال بارتوميو في آذار / مارس من السنة الماضية بعد مداهمات للشرطة لمكاتب النادي وتفتيشها لكنه خرج دون اتهامات مباشرة.

وتواجه إدارة برشلونة الجديدة برئاسة خوان لابورتا مشاكل مالية بسبب الديون الكبيرة وارتفاع نسبة الرواتب وتجديد عقود لاعبين برواتب كبيرة والتعاقد مع لاعبين بصفقات وعمولات كبيرة، وهو ما أدى لرحيل النجم الأرجنتيني وأسطورة الفريق ليونيل ميسي بسبب عدم التمكن من تجديد عقده بفعل الأزمة المالية.