راديو كتالونيا: إدارة بارتوميو ارتكبت بعض المخالفات "المشبوهة" في برشلونة

كشفت محطة ”راديو كتالونيا“ عن بعض المخالفات التي وجدها مكتب المدعي العام في تحقيقاته في مخالفات محتملة خلال إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لبرشلونة.

وكانت إدارة برشلونة الحالية برئاسة خوان لابورتا قد تقدمت بشكوى إلى المدعي العام للتحقيق في مخالفات محتملة خلال فترة رئاسة بارتوميو للنادي بين عامي 2015 و2020، ومن المقرر أن يعلن لابورتا عما وصلت له التحقيقات يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت المحطة أن التحقيقات أظهرت العديد من المخالفات، وبعضها خطير للغاية ويتعلق ببعض عمولات صفقات شراء اللاعبين عن التعاقد معه.

صفقة مالكوم المشبوهة

إحدى القضايا التي أبلغت إدارة برشلونة مكتب المدعي العام بها كانت صفقة التعاقد مع البرازيلي مالكوم في صيف 2018، حيث دفع برشلونة 40 مليون دولار للحصول على خدمات مالكوم من بوردو الفرنسي كان بينها عشرة ملايين يورو عمولة؛ أي 25٪ من إجمالي قيمة الصفقة، بينما تتراوح النسب المئوية المعتادة للعمولة في صفقات اللاعبين بين 5٪ و10٪.

وألقت شرطة مقاطعة كتالونيا القبض على بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة في مارس/آذار من العام الماضي، بعد مداهمة وتفتيش مكاتب النادي.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة المحلية حينها اعتقال عدة أشخاص، بعد تحقيقات وحدة الجرائم المالية، لكنها لم تحدد عدد هؤلاء المعتقلين أو أسماءهم.

وقالت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية آنذاك إن بارتوميو، رئيس برشلونة في الفترة من 2014 وحتى 2020، من بين من تم القبض عليهم.

وأوضح برشلونة أنه يتعاون مع الشرطة والسلطات القضائية في التحقيق في تعاقد النادي مع مؤسسة لمراقبة أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف النادي في بيان: ”برشلونة يكن احتراما كبيرا للإجراءات القضائية المعمول بها ولمبدأ البراءة المفترضة للجميع في إطار هذا التحقيق“.

وترتبط التحقيقات بالمعلومات التي كشفتها ”كادينا سير“ في 2020 حول تعاقد برشلونة مع مؤسسة لمراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، وأدى ذلك لاحتجاجات من جماهير النادي وعدد من أعضاء مجلس إدارته، ليضطر بارتوميو للاستقالة بعد أن واجه تصويتا لحجب الثقة.