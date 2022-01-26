ليوناردو مدير باريس سان جيرمان يتصل بوكيل أعمال ديمبلي فور وصوله برشلونة (فيديو)

نشر برنامج ”الشرينغيتو“ الذي يتم بثه عبر قناة ”لا سيكستا“ الإسبانية فيديو يوضح صورة لهاتف موسى سيسوكو وكيل أعمال عثمان ديمبلي جناح برشلونة بمجرد وصوله إلى المدينة الكتالونية، وقد تلقى اتصالا فور وصوله من ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

وقال البرنامج في تعليقه على الفيديو إن سيسوكو تلقى اتصالا من المسؤول البرازيلي في النادي الفرنسي بمجرد هبوطه في مطار ”إل برات“ في برشلونة وخروجه من صالة الوصول، حيث التقطت الكاميرا صورة لهاتفه ويمكن رؤية المتصل وقد سجله على هاتفه باسم ”ليوناردو باريس سان جيرمان“.

🚨🚨 BOMBAZO DEMBELÉ 🚨🚨 💣💥 “Leonardo PSG” llama a su agente delante de las cámaras. #JUGONES pic.twitter.com/UP2vjEw39N — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2022

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إنه على الرغم من أن سيسوكو يمثل لاعبين آخرين، إلا أنه من اللافت للنظر أنه بالتحديد عندما وصل إلى برشلونة تلقى مكالمة من المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الذي يعتبر أحد الأندية الراغبة في التعاقد مع الدولي الفرنسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وكان سيسوكو قد وصل برشلونة للاجتماع مع مسؤولي النادي الكتالوني ومناقشة وضع ديمبلي الذي رفض عروض النادي لتجديد عقده مما دفع برشلونة لعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات التي تنتهي يوم الإثنين المقبل.

ومع بقاء أقل من ستة أشهر على نهاية عقده ، يُسمح للجناح الفرنسي بالفعل بالتفاوض على انتقال مجاني بعيدًا عن النادي الموسم المقبل.

ونتيجة لذلك تسعى أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان للتعاقد مع الدولي الفرنسي، لكن مديره الفني تشافي هرنانديز أصر على إما توقيع عقد جديد أو بيع اللاعب قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية بنهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في وقت سابق إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد عُرض على عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ديمبلي في 11 مباراة فقط هذا الموسم بعد أن أصيب في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية، وقضى جزءا كبيرا من الموسم في التفاوض على تمديد العقد مع برشلونة، الذي يُعتقد أن عليه ديونًا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وعاد ديمبلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه ابتعد عن تشكيلة الفريق مؤخرا بسبب رفض العرض الأخير لتجديد عقده، وبعد فترة وجيزة، أكد مدير النادي الكتالوني ماتيو أليماني أن ديمبلي لن يجدد عقده مع خطط بيعه هذا الشهر، بدلاً من خسارته مجانا في الصيف.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند الألماني في 2017 لكنه أخفق في ترك بصمة مع النادي الإسباني الذي دفع 105 ملايين يورو (119.11 مليون دولار) للحصول على خدماته وسجل 31 هدفا فقط في 129 مباراة.