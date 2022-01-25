تقرير: فرانك كيسي توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة للانتقال له مجانا

قالت تقارير صحفية إيطالية إن الإيفواري فرانك كيسي مهاجم ميلان اتفق شفهيا مع برشلونة على الانتقال له مجانا بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده الحالي مع النادي الإيطالي.

وقالت محطة Sportitalia الإيطالية التلفزيونية عبر حسابها في تويتر يوم الثلاثاء إن كيسي، البالغ عمره 25 عاما ويشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون، توصل لاتفاق مع برشلونة على الانتقال له بنهاية الموسم بعد رفض تجديد عقده مع ”الروسونيري“.

وأضافت المحطة أنه لم يتم توقيع عقد بين الدولي الإيفواري وبرشلونة بعد رغم حقه في ذلك على أن ينتقل للنادي الكتالوني في نهاية الموسم، لكن الاتفاق بين الطرفين شامل وتام.

ويواجه ميلان أزمة كبيرة في حال استمرار رفض كيسي توقيع عقد جديد مع النادي، حيث قد يواجه نفس مصير الحارس السابق والدولي الإيطالي جيانلويغي دوناروما الذي انتقل مجانا إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي والتركي هاكان كالهان أوغلو الذي انتقل مجانا أيضا إلى الغريم المحلي إنتر ميلان بنهاية الموسم أيضا.

ووقع لاعب الوسط الدولي التركي البالغ عمره 27 عاما عقدا لثلاث سنوات مع إنتر بعد أن ساعد ميلان على احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وضمان اللعب في دوري الأبطال بعد غياب سبع سنوات، بينما انضم دوناروما لسان جيرمان عقب قيادة إيطاليا للقب يورو 2020.

وفي المقابل قد يتكرر الموقف مع كيسي الذي انضم للنادي الإيطالي في صيف عام 2017، لكن هذه المرة بالانتقال إلى برشلونة في حال عدم التوصل لاتفاق مع ميلان.

وسيكون كيسي حاضرا مع كوت ديفوار في مواجهة المنتخب المصري في دوالا يوم الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

وفي حال صحة تقرير Sportitalia سيتفوق برشلونة على توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال الذين أبدوا اهتماما بالتعاقد مع الدولي الإيفواري.

وينتهي عقد كيسي مع ميلان في 30 يونيو/حزيران المقبل، وأصبح من الواضح منذ أشهر أنه لن يوافق على تجديد عقده حيث يطالب بأكثر من 8 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.

وانهارت المفاوضات منذ فترة بين النادي ووكيل أعماله الذي رفض عرضا من توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.